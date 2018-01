¿Puede la economía predecir los resultados en el fútbol?

Intentar predecir los resultados del fútbol es un sueño cada vez más real. En base al ‘best seller’ “Soccernomics”, libro que revela cómo la economía y la estadística están revolucionando este deporte, Stefan Szymanski, codirector del Centro Michigan de Gestión del Deporte de la Universidad de Michigan y autor del libro, se aventura a dar algunos pronósticos sobre el Mundial de Rusia 2018.

—¿Hasta qué punto sirven los análisis económicos y estadísticos para predecir el fútbol?

En realidad, el día que podamos predecir a la perfección los resultados en el fútbol, ese día morirá este deporte. El encanto del fútbol depende de su impredictibilidad. Un economista es la última persona a la que le quieres preguntar por pronósticos, si no recuerda el 2008, pero lo que sí podemos ver y cuantificar son los patrones. Sabemos que es más probable que Brasil le gane a Venezuela, principalmente por tres razones: tiene una población más grande, tiene una mejor economía y tiene una historia de fútbol más rica. Los países ricos suelen ser los que ganan más. No necesitas a un economista para que te diga eso, pero podemos cuantificar cuán relevantes son exactamente estos factores.

—Menciona en su libro que los ingresos per cápita, el PBI de cada país, el tamaño de la población y la tradición en el fútbol son los elementos que determinan el éxito.

No son los únicos factores, pero son los más accesibles para la mayoría de países. Hacer predicciones sobre los 212 equipos inscritos en la FIFA es una tarea difícil, así que debemos tomar en cuenta los datos que tenemos a la mano, que normalmente son estos. Estoy seguro de que factores como educación, supervivencia de niños, salud y nutrición están correlacionados con el éxito futbolístico, pero hay muchos países que simplemente no cuentan con estas estadísticas.

—Si hablamos de riqueza, población y tradición en los deportes, ¿por qué Estados Unidos no es una superpotencia del fútbol?

Estados Unidos ha mostrado más interés en el fútbol en los últimos 15 años que en todo el siglo pasado, por lo que no se han invertido recursos en el desarrollo de este deporte. Hay una dimensión cultural muy fuerte que se contrasta, por ejemplo, con Uruguay, que con 4 millones de personas tienen resultados muy fuertes.

—¿No haber clasificado al Mundial de Rusia representa un golpe para los esfuerzos que se vienen haciendo?

Es devastador. El interés mostrado en este tiempo parece no estar teniendo muchos resultados. Ahora mismo el fútbol del país está en una crisis política muy fuerte que justifica el hecho de no haber clasificado. Hay muchos juicios pendientes que involucran a la federación y al pago de jugadores. Hasta que no se solucionen estos temas, difícilmente mejorarán el nivel.

—¿Qué puede haber pasado para que equipos como Chile y Ecuador se queden fuera de Rusia 2018?

Sin lugar a dudas fue un hecho que recae en la impredictibilidad del fútbol, junto con la no clasificación de Estados Unidos. Pero mucho mayor fue la sorpresa sobre los casos de Italia y Holanda. No quisiera caer en el argumento de que responde a un tema de mala suerte, ya que debe haber docenas de razones que justifican estos hechos, pero sin lugar a dudas entra en juego. Son eventos aislados.

—Perú competirá por un cupo contra Francia, Dinamarca y Australia en el Mundial. ¿Qué dicen la economía y las estadísticas al respecto?

Tomando en cuenta el tamaño poblacional, los ingresos per cápita, el PBI y la experiencia de cada equipo, tendría que decir que el orden sería Francia, Dinamarca, Perú y Australia. Sin embargo, creo que Perú está acostumbrado a un nivel de juego muy elevado, que le podría jugar a favor. Tendríamos que mirar también lo que dicen las apuestas. Estoy desarrollando justamente un modelo para predecir lo que van a vaticinar las casas de apuestas.

—¿Cómo funcionará esto?

Lo que hacen las casas de apuestas es averiguar los resultados de las 212 selecciones inscritas en la FIFA y las estadísticas de juego de sus jugadores. Francamente, no tengo tiempo para llevar a cabo toda esa investigación de manera permanente. Lo que quiero hacer es replicar el modelo pero en las casas de apuestas. Tuve un estudiante de PhD que llegó a un modelo bastante acertado. Esto es el santo grial para los estadísticos, replicar los datos de libros de probabilidades.

—¿Los penales son una lotería?

Hasta cierto punto. Hay toda una ciencia detrás de los penales. Ahora mismo se está trabajando esta teoría en el London School of Economics y tengo entendido que ya hay varios equipos que son asesorados al respecto. Hay todo un capítulo en mi libro a partir, por ejemplo, de qué probabilidades de ganar tiene el equipo que empieza pateando.

—¿Cómo ha cambiado el fútbol por las estadísticas y los análisis económicos?

La economía ha cambiado el fútbol y viceversa. Como economista, el fútbol me sirve como un laboratorio de prueba. Económicamente hablando, el fútbol es un negocio con mucho dinero en juego que me ayuda a describir el comportamiento financiero de organizaciones y personas en gran detalle. Por otro lado, un análisis financiero simple de este deporte demuestra el crecimiento del dinero invertido, que ha sido exponencial desde los años 70. Si en esa época los escándalos de corrupción no tenían tanto interés, hoy tenemos ejemplos como el ‘Fifagate’.

—¿Es un negocio rentable organizar un mundial de fútbol?

Bueno, no creo que sea un evento que se haga para ganar dinero [cuesta cientos de millones], sino para ganar reputación, y eso muchas veces es lo que necesita un país más que ingresos monetarios. Es como organizar una fiesta: viene gente, come, baila, es feliz. Cuando se van, todos están contentos y el anfitrión también. Nadie se hizo más rico, pero la imagen que deja es excelente.

—¿Cree que Rusia podrá lavarse la cara luego de los escándalos de dopaje de los JJ.OO. de Invierno?

En mi opinión, sinceramente espero que no. Lo que Rusia está haciendo políticamente en el mundo es repudiable. No deberíamos darle buen crédito por organizar el Mundial, sino todo lo contrario por lo que hace en el resto del mundo

