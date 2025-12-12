Esteban Mayo, economista de Citi, indicó que las elecciones en Perú no representan una fuente de preocupación para los mercados ante la inestabilidad política que viene experimentando el país desde hace años.

“Son unas elecciones que no preocupan mucho al mercado”, sostuvo el economista durante la presentación del Economic Outlook de Citi. A su juicio, los actuales candidatos con mayor intención de voto son percibidos como perfiles promercado, lo que reduce la incertidumbre de los inversionistas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Cabe precisar que las elecciones del próximo año medirán a Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y a Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del expresidente Martin Vizcarra.

Tamayo precisó que el mayor punto de atención para los inversionistas no está en el proceso electoral, sino en la futura sucesión en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), una vez que Julio Velarde deje la presidencia.

“Hay más preguntas sobre quién liderará el BCRP cuando se vaya Julio Velarde, pero creemos que la rotación va a ser con alguien de la interna que mantenga la política monetaria de Perú en línea con lo que hemos visto”, dijo el economista.

En ese sentido, Citi prevé que el impacto en las políticas del Banco Central sea limitado. Además, anticipan que un candidato promercado gane las elecciones del 26 de abril.

MÁS INFORMACIÓN: Perú generaría más de 425 mil nuevas oportunidades laborales en el 2026

“Creemos que el descontento político alto y persistente particularmente con respecto a la delincuencia, la economía y la corrupción, moderará las preferencias electorales”, indicaron en su reporte.

Sobre el panorama económico del país, Tamayo anticipó un crecimiento estable apoyado en el buen desempeño del precio del cobre. Sin embargo, advirtió que el contexto global se enfrenta a un comercio global menos integrado que el año pasado.

Citi proyecta un crecimiento de 3,2% de Perú interanual este año y 2,8% interanual en 2026. “Esperamos que la inversión se mantenga fuerte en el corto plazo, ya que se mantienen las expectativas de un resultado electoral favorable al mercado”, remarcó Citi.

Respecto a la inflación, señaló que está controlada dentro del rango meta del BCRP (1,0%-3,0%) y que debería mantenerse relativamente estable en los próximos meses, cerrando el 2025 en 1,4% interanual.