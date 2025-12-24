Los despachos al exterior de carne de pavo peruano, insumo clave en la cena navideña, sumaron US$2 millones 196 mil entre enero y octubre del presente año, siendo Ecuador su principal destino, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

La carne de pavita (ejemplar joven, conocida comercialmente como pavo bebé) se exportó por US$2 millones 126 mil, acumulando el 90% del total. Es la más demandada por ser más suave y menos fibrosa y es la preferida para ser cocida al horno. El pavo entero se envió al exterior por US$69 mil 441.

Estos productos se trasladaron desde Lima y se transportaron principalmente vía aérea (US$2 millones 126 mil), pero también vía marítima (US$69 mil 441). Adex precisó que en años anteriores los compradores internacionales requerían pechuga de pavo y jamón de pierna.

Con una participación de 90,2%, Ecuador lideró el ranking con US$1 millón 981 mil, registrando una contracción de -31,5% respecto al mismo periodo del año anterior. “Desde hace varios años este país promueve su industria avícola, desarrollando su propia genética de pavo para engorde”, destacó el gremio.

En el segundo lugar se posicionó Bolivia con US$144 mil 749, presentando una caída de -48,4%. Le siguió Haití, a donde se despachó pavo por primera vez en octubre del 2025 a través de la empresa Redondos S.A., asociada a Adex.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, las compañías que vendieron pavos en el exterior fueron San Fernando S.A., Corporación Granjas del Perú S.A.C. y Redondos S.A.

El monto promedio de envíos mensuales entre enero y octubre fue de US$219 mil 609, siendo julio (US$322 mil 880) y agosto (US$324 mil 140) los meses más sobresalientes.

Consumo mundial del pavo

The Poultry Site, portal internacional de información técnica y noticias especializado en la industria avícola, refirió que la demanda mundial de carne de pavo es estable en Europa, Norteamérica y Latinoamérica; sin embargo, el consumo per cápita varía influenciado por la estacionalidad, especialmente por la temporada navideña.

De acuerdo con Bloomberg Línea, entre los países con mayor consumo de esta ave se puede mencionar a Israel, Hungría, EE.UU., Irlanda, Francia, Portugal, Túnez, Canadá, Alemania, Austria, entre otros.

Se estima que Israel consume más de 13 kilos al año, Hungría 9 kilos, EE.UU. 7,3 kilos, Irlanda 6,3 kilos, Francia 5,6 kilos, Canadá 4,2 kilos. En la región resaltan Chile (entre 2,7 y 3,7 kilos), Brasil (2 kilos) y México (1,2 kilos) en promedio, concentrado sus pedidos en fechas festivas (Navidad y Acción de Gracias, costumbre adoptada de EE.UU.). No forma parte de su dieta cotidiana.

En Perú, el consumo per cápita alcanzaría 1,45 kilos este año, un incremento de 25,5% respecto al 2024, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). "Aunque el nivel de compra se concentra principalmente en la temporada navideña, en años previos se promovió la campaña ‘Jueves de pavita’, orientada a fomentar su ingesta semanal y posicionarla como una alternativa habitual en la dieta, más allá de las celebraciones de fin de año“, explicó Adex.