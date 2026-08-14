Eduardo Castillo será quien presida la Comisión de Trabajo. Foto: GEC.
Eduardo Castillo será quien presida la Comisión de Trabajo. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría, indicó que Eduardo Castillo será quien presida la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

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