El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría, indicó que Eduardo Castillo será quien presida la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Según la distribución de cargos acordada para los grupos de trabajo parlamentarios la presidencia de la Comisión estará a cargo de Fuerza Popular. Renovación Popular ocupará la vicepresidencia y Juntos por el Perú la secretaría.

Presidencia: Fuerza Popular.

Vicepresidencia: Renovación Popular.

Secretaría: Juntos por el Perú.

“La Comisión de Trabajo tiene una agenda importante para poder buscar la formalización del país. No podemos concentrar la agenda en solamente ver cómo logro que los sindicatos tengan más poder de decisión dentro las instituciones y no pensar en cómo el gran volumen laboral en el Perú es informal y que no tienen beneficios de esos sindicatos”, indicó Alegría.

“Comprendiendo eso, uno de los mecanismos que estamos planteando, y seguro Eduardo Castillo lo mencionará, es buscar mecanismo de atracción que crean y que entiendan de que la formalidad no es un mecanismo burocrático, sino que es un mecanismo en el cual vas a crecer sosteniblemente”, agregó el diputado.

Asimismo, se adelantó que Marvin Palma, presidirá la Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo. En cuanto a la composición de dicha comisión, Fuerza Popular, ocupará la presidencia, mientras que Cívico Obras la vicepresidencia y Juntos por el Perú la secretaría.