Credicorp Capital: “Esperamos cerrar el año por encima de los US$ 45.000 millones en activos bajo gestión”

En vísperas del Investor Conference — encuentro financiero organizado por Credicorp Capital que este año se realizará por primera vez en Chile el 24 y 25 de septiembre—, el CEO de Credicorp Capital, Eduardo Montero, analiza el mercado internacional y el desempeño de la compañía. Destaca que la menor incertidumbre ha llevado a que sus clientes prefieran fondos mutuos, estructurados y productos alternativos semilíquidos.

¿Cómo evalúa el desempeño de los mercados en esta primera mitad del 2025?

Ha sido un año con volatilidad muy alta, pero ahora estamos en un mejor lugar que, probablemente, a inicios de año. Tuvimos en febrero picos históricos en el rendimiento de acciones internacionales, que retrocedieron 15% y 16% en abril con el despliegue de los aranceles. Con las definiciones comerciales recientes y la tregua de 90 días a China, los mercados volvieron a máximos históricos. Yo creo que eso da cierta certidumbre.

Por otro lado, la Reserva Federal hoy está más preocupada por el desempleo que por la inflación. Además, el PBI estadounidense mostró crecimiento en el segundo trimestre, disipando los temores de recesión técnica. Por ello, la segunda parte del año podría tener menores sobresaltos. Veo el contexto [del segundo semestre] mejor que el primero.

¿Y cómo observa el desempeño del Perú en este contexto?

Estamos avanzando a buen ritmo en términos de indicadores macro; sin embargo, el gran cuestionamiento va a ser lo que pase en la última parte del año con las tendencias electorales que vamos a tener.

¿Cuáles han sido los activos con mayor rendimiento?

En lo que va del año, la renta variable global ha rendido 14%, destacando la latinoamericana con 34%, siendo la clase de activo más rentable. Hemos visto un mayor crecimiento en fondos mutuos, especialmente en aquellos de mayor plazo y menor riesgo. En el segmento de banca privada, han cobrado relevancia los productos estructurados, que permiten acceder a determinados índices con salvaguardas: limitan las ganancias potenciales, pero también protegen frente a pérdidas. Asimismo, los clientes han comenzado a incursionar en productos alternativos semilíquidos. Esta tendencia —fondos mutuos, estructurados y alternativos— probablemente se mantenga mientras la volatilidad se mantenga en estos niveles o disminuya, orientándose hacia instrumentos de mayor plazo y riesgo moderado.

La Bolsa de Valores estadounidense se ha visto remecida por la guerra arancelaria de Donald Trump. / ANGELA WEISS

Desde el 2022 hicieron cambios estratégicos para mejorar la rentabilidad, ¿cómo les ha ido hasta el momento?, ¿se están cumpliendo los objetivos?

Sí, estos cambios comenzaron a fines de 2022 y empezó a implementarse en 2023. Su objetivo principal fue decidir en qué negocios competir: Wealth Management, Asset Management y el mercado de capitales, principalmente. Incorporamos una gestión más dinámica para la compañía y definimos capacidades clave: una renovación tecnológica de nuestros principales sistemas ‘core’ y la centralización de operaciones en Colombia.

Nuestro objetivo se orientó a duplicar la utilidad neta de la compañía para el 2025 y estamos encaminados a ello, también tenemos planes de crecimiento y rentabilidad más allá de este año. O sea, hemos logrado encaminarnos hacia rentabilidades de doble dígito y de crecimientos de la misma proporción en los últimos años.

En cuanto al crecimiento durante la primera mitad de este año, ¿qué resultados han tenido?

En el primer semestre hemos crecido, no a doble dígito, pero sí por encima del mismo periodo del año pasado y esperamos un crecimiento adicional en la segunda mitad del 2025.

En donde sí hemos registrado un aumento significativo en los activos que administramos por cuenta de los clientes de manera regional. En esta primera mitad del año, superamos los US$ 42.000 millones en activos bajo gestión. Logrando un crecimiento a doble dígito en la primera parte del año.

Respecto a los activos bajo gestión, ¿tienen una meta específica al cierre del 2025?

Sí, esperamos cerrar el año por encima de los US$ 45.000 millones en activos bajo gestión que provienen de clientes que están en Chile, Colombia y Perú. La mitad está invertida en plataformas locales de los tres países y la otra parte en nuestras plataformas ‘offshore’, tanto en los Estados Unidos como en Panamá.

Sobre sus líneas de negocio, ¿cómo han rendido Wealth Management y Asset Management?

En Wealth Management a nivel regional hemos superado los US$ 20,000 millones al cierre de junio del 2025, en activos de nuestros clientes. Esto representa un crecimiento de 14% en los últimos doce meses y esperamos sea mayor en lo que queda del año.

En Asset Management, también a cierre de junio, superamos los US$25.000 millones logrando un crecimiento de 18% en los últimos doce meses. En particular, gracias a la expansión de nuestra propuesta de activos alternativos en la región donde nuestros productos en: Deuda Privada, Inversiones Inmobiliarias e Infraestructura están creciendo de manera exponencial. Si hablamos particularmente del Perú, en el mundo de fondos mutuos hemos tenido un crecimiento muy importante también de doble dígito en estos primeros 6 meses del año con una participación de mercado por encima del 32% y con crecimientos importantes en todos los segmentos: corporativos, instituciones y en segmentos también de personas. Consideramos que ese crecimiento se mantendrá en lo que resta del año.

¿Cómo va el proceso de transformación digital?

Empezamos con un proceso de renovación tecnológica —cambiar los principales sistemas— que ya está en su etapa final. Probablemente falte poco más de un año y medio, porque lo iniciamos hace 4 o 5 años con inversiones importantes.

Ahora estamos enfocados en utilizar estos sistemas modernos para brindar soluciones digitales a nuestros clientes. En Perú hemos avanzado en términos de fondos mutuos logrando que el 70% de las transacciones u operaciones se realicen a través de medios digitales. Eso tiene que ver con la incorporación del Home Banking, la plataforma Tyba de Credicorp Capital y, adicionalmente, el portal para clientes corporativos.

La expectativa de la parte final del año —el cuarto trimestre— es que los fondos mutuos también ingresen a la banca móvil, con lo cual vamos a poder incrementar la conveniencia y las facilidades para un número importante de clientes.

¿Han incrementado la inversión en transformación digital?

La inversión era una cifra cercana al 15% de los ingresos en inversiones de tecnología. En la medida que estamos terminando ese proceso de implementación de ‘cores’ tecnológicos, haremos que el mix de inversión cambie. Hoy estamos destinando más inversión a Data Analytics, transformación digital e innovación.

En activos alternativos, ¿qué oportunidades identifican actualmente? Y respecto a multifamily en Perú, ¿en qué etapa está esa iniciativa?

Dentro de la práctica de alternativos tenemos infraestructura, inmobiliario o ‘real estate’ y deuda privada. La primera la desarrollamos en un ‘joint venture’ con Sura —UPI, Unión para la Infraestructura— y exploramos constantemente nuevos espacios. En inmobiliario operamos en los tres países, con el fondo más importante de Colombia, y seguimos avanzando en diversos proyectos.

En deuda privada hoy entre inversión y compromisos tenemos más de US$650 millones, teniendo los fondos más grandes en Perú y Colombia. Además, de US$1.300 millones en Inmobiliario y US$1.600 millones en Infraestructura. Y estamos por ingresar a Chile. Buscamos regionalizar la práctica en los tres países y con el ‘track record’ de la experiencia que tenemos en estos estamos explorando oportunidades fuera de ellos.

Por otro lado, nuestra propuesta de multifamily en Perú se ha consolidado y se ha regionalizado atendiendo a clientes en Chile y Colombia con equipos en los 3 países y oficina en Miami.

En Wealth Management aprovechamos la aparición de productos semilíquidos, que ofrecen ventanas de liquidez en el tiempo, más atractivas para clientes de banca privada que no desean comprometerse por 7, 10 o 15 años como lo hacen las instituciones. En la diversificación del portafolio combinamos renta fija, renta variable y, cada vez con mayor peso, alternativos, que permiten potenciar rentabilidad y reducir riesgo.

Closeup shot of a businessman analyzing statistics on a digital tablet in an office / shapecharge

A partir del 2026 asumirá la gerencia general de Pacífico Seguros, ¿cuál es el balance que hace de su paso por Credicorp Capital?

El 2022 fue un momento de cambio para Credicorp Capital, los mercados de renta fija tuvieron su peor retorno en 5 décadas a la par que la renta variable global también cayó. En este contexto redoblamos nuestro enfoque en nuestros clientes y en los negocios donde pudiéramos tener mayor sensibilidad a la escala, fortalecimos nuestras capacidades regionalizando nuestros sistemas ‘cores’, también redefinimos nuestra cultura para operar como una sola empresa en varios países con un sistema de gestión de recursos eficiente y nos pusimos la meta de lograr duplicar nuestra utilidad neta en 3 años, a la vez que incrementábamos nuestro ya alto nivel de satisfacción del cliente. Doy este paso, confiado en que vamos a cerrar el 2025 cumpliendo estos objetivos.

En las próximas semanas van a celebrar el Investor Conference. En esta oportunidad, salen por primera vez de Perú, ¿cuáles son las expectativas?

Credicorp Capital es una sola compañía que opera en cinco países [Perú, Chile, Colombia, Panamá y Estados Unidos]. Esta Investor Conference es el evento más importante de la región y sobre todo la región andina, donde confluyen inversionistas, clientes y emisores. Es un evento que hemos hecho tradicionalmente en el Perú y trasladarlo a Santiago de Chile es un paso muy importante en la regionalización de la compañía, porque se trata del mercado más grande y sofisticado en el que operamos.

Es la primera vez que [el evento] sale del Perú con este ánimo de ser una compañía con presencia regional y tenemos planes importantes de crecimiento en Chile, en los diferentes negocios, así que es un momento muy bueno para estar por ahí.