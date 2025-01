Los colegios privados en Lima Metropolitana aumentaron el precio de sus pensiones en un promedio de 4,6%, detalló Justo Zaragoza, director del Grupo Educación al Futuro. La organización concluyó esta cifra tras comparar las pensiones de 550 colegios privados en Lima el 2024 con las anunciadas para este 2025 en su estudio ‘Contribución de la empresa privada en la educación’.

“El incremento está relacionado a varios motivos. Por un lado, son los presupuestos anuales que manejan los colegios, la inflación anual, las inversiones que realizarán, mantenimiento de la infraestructura, renovación de equipos y programas de capacitación, etc.”, comentó a El Comercio.

A detalle, el 69% de colegios privados realizará un incremento mientras que el resto mantendrá sus tarifas. El alza será de menos de 5% en el 20% de los casos, entre 5% y 10% en el 29% de instituciones y por encima del 10% en el 14% de colegios.

El mayor crecimiento porcentual en las cuotas escolares se registra en los colegios con bajos montos en sus mensualidades. Estos se ubican en Jesús María, Pachacamac y San Luis. No obstante, este crecimiento no es tan alto comparado con el incremento en las cuotas escolares de los colegios con un mayor valor en el cobro de sus mensualidades, explicó Zaragoza.

“Cuando vemos el incremento, porcentualmente siempre las alzas más importantes se dan en los colegios que tienen pensiones más bajas porque suben S/40 o S/50, esto podría representar entre un 8% y 10%. Y, cuando un colegio tiene pensiones de S/1.500 y sube S/100, el porcentaje de aumento es del 10%. Dentro de los colegios que tenemos (en el estudio), el 70% tiene pensiones menores a S/700”, detalla.

Morosidad

Un factor importante que influye en el alza de las pensiones es la morosidad. Antes de la pandemia bordeaba el 30%, pero al 2020 creció a 75%. Para el 2024, las cifras todavía no han cerrado, pero según Zaragoza, es muy similar a la del 2023 cuando llegó a 48%.

La falta de pagos golpea principalmente a los colegios privados con mensualidades menores a S/400, donde casi 6 de cada 10 padres no está al día en sus pagos. En el caso de las instituciones con un ticket mensual mayor a S/ 1.200, la morosidad es de 4%, y en los que se ubican entre S/ 701 y S/1.200, la tasa es de 12%.

Según Zaragoza, el incremento de las pensiones en todos los colegios privados están justificadas porque estos tienen que hacer mejoras en el servicio y la infraestructura; sin embargo, los aumentos no son suficientes para cubrir todos los gastos y esto se debe a que las instituciones privadas no realizan el ajuste real para evitar la pérdida de alumnos.

“Hay limitantes. Cuando uno es un dueño de un colegio o director de un colegio ve que necesita subir 20%, pero quizá los padres no pueden afrontarlo y optan por retirar a sus hijos y buscar otro más barato. Entonces se ve la necesidad de incrementar, pero al mismo tiempo tiene la limitación de no golpear demasiado para que no genere el efecto contrario”, agregó.





Población estudiantil en colegios privados

Actualmente los colegios privados perciben una reducción importante de su población estudiantil en todo el Perú. Al 2023, el número de escolares en estas instituciones representaba el 23,4% del total que existe en el país (incluyendo educación pública), cuando el 2018 y el 2019 la representación era de 26%, Justo Zaragoza explica que el número se ha recuperado ligeramente después de la pandemia, pues el 2020 estaba en 23% y el 2021 era de 22,7%.

Por niveles se observa un panorama diferente. Por ejemplo, primaria tiene un 25% de participación en la población total de estudiantes de este nivel en el país, secundaria 23%, e inicial se mantiene en 22%. El retroceso en los colegios privados se debe principalmente a la disminución de la matrícula en centros de inicial.

El 2023 cerró con 1.742 millones de estudiantes matriculados en total. En los nidos privados se matricularon 375.000, representando al 22% del total, aun con 100.000 estudiantes menos que en el 2018, según Educación al Futuro.

Zaragoza explica que este nivel educativo enfrenta varios retos: padres que le dan poca importancia a estos estudios, e informalidad generada por guarderías donde solo cuidan a los niños y no tienen estándares de enseñanza. Esto podría retrasar la educación de los menores de entre 3 y 5 años y les dificulta su transición a primaria.

“Cuando entran a primaria, (los niños) no tienen las competencias como para empezar a leer y aprender, entonces lo que tenemos finalmente es un retraso. Ahora las familias tienen solo un hijo y en el nido aprende a negociar, porque no ha tenido hermanos para hacerlo, y entran a primaria listos para la convivencia, pero si se saltan este paso (inicial), se pierden la oportunidad de interrelacionarse y socializar con otros niños”, reflexiona.