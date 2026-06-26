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Resumen

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La brecha anual de profesionales técnicos en el país bordea las 200 mil posiciones, según Tecsup.
La brecha anual de profesionales técnicos en el país bordea las 200 mil posiciones, según Tecsup.
Por Juan Saldarriaga

La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) demandará profesionales universitarios con nuevas capacidades, pero también profesionales técnicos especializados, capaces de cubrir los puestos laborales que se van a crear en reemplazo de los que desaparecerán.

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