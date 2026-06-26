La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) demandará profesionales universitarios con nuevas capacidades, pero también profesionales técnicos especializados, capaces de cubrir los puestos laborales que se van a crear en reemplazo de los que desaparecerán.

¿Qué nuevos puestos serán esos? Antonio Lazo, director académico nacional de Tecsup, indica que por ahora solo cabe imaginarlos porque el mercado será el que los determine.

Apunta, sin embargo, que “debemos estar preparados y preparar a nuestros estudiantes” para cuando llegue ese momento.

En esa línea, el especialista refiere que Tecsup ha incorporado “desde hace más de un año” competencias de IA en todas sus carreras técnicas, pues advierte que aquellas “representan el futuro de las industrias”.

Y es que a un técnico de mantenimiento de equipo pesado no le va a bastar con ser solo eso, sino que “va a tener que ser un técnico de mantenimiento de equipo pesado con competencias en analítica de datos e IA”, puntualiza Lazo.

Existe, sin embargo, un gran desafío por delante, y es la falta de profesionales técnicos para cubrir las necesidades de las industrias.

La población estudiantil femenina de Tecsup bordea el 15%, el doble del promedio nacional. (Foto: Tecsup)

DÉFICIT NACIONAL

Según estadísticas de Tecsup y el Inei existe un déficit anual de 200 mil profesionales técnicos. Esto, debido a que los sectores económicos demandan cerca de 300 mil técnicos cada año, pero sólo “salen o egresan de los institutos unos 100 mil”, explica Lazo.

Así, ocurre que todos los años faltan25 mil o 30 mil técnicos en minería, 30 mil en el sector manufactura, entre 10 mil y 15 mil en energía y 50 mil – el mayor número – en el rubro de las tecnologías informáticas.

Peor aún, el especialista alerta que la crisis de natalidad que hoy enfrentan los países desarrollados producirá una fuga de los pocos talentos que tenemos disponibles, lo que nos lleva a buscar maneras urgentes de cerrar la brecha en educación técnica.

El reto, señala, es grande para todos los sectores económicos y, particularmente, para la minería si es que “de repente, se destraban muchos de los proyectos mineros que hoy están paralizados”.

En tal caso, refiere Lazo, las empresas tendrán que importar talento o contratar a personas que no han sido preparadas para desarrollar las labores técnicas que las empresas les solicitarán.

“¿Qué estamos haciendo como país para retener el talento joven que se va a ir a otros lugares porque les van a pagar mejor? Ese es otro desafío, adicional al de la Inteligencia Artificial, que la coyuntura demográfica actual y futura trae consigo”, alerta.

La cartera de proyectos mineros del Minem contempla 63 iniciativas por más de US$64 mil millones. Si estas se destraban, el déficit de profesionales técnicos se incrementará.

¿QUÉ HACER?

Cerrar la brecha en educación técnica requiere el trabajo conjunto de tres actores: del Estado, de la academia y de la industria.

Del Estado, proveyendo becas, pero de una manera eficiente, es decir, asignándolas hacia los sectores donde la necesidad de profesionales técnicos es más urgente.

“Esto quiere decir que el Estado no debería dar a elegir las carreras a los estudiantes porque si estos escogen una donde hay sobre oferta de profesionales, lo que les estamos diciéndoles es: ‘buena suerte’ porque terminarán trabajando en otra cosa”, refiere Lazo.

Esta, señala, sería una política inteligente que podría aplicar el nuevo Gobierno.

En cuanto a la empresa, Lazo explica que a esta le corresponde involucrarse un poco más en el proceso educativo para que pueda “obtener los técnicos que hoy necesitan con urgencia”.

En ese sentido, destaca los esfuerzos que realizan empresas como Anglo American Quellaveco y Ferreyros, las cuales vienen otorgando becas para futuros técnicos en aquellas carreras donde ven que escasea el personal.

Tecsup posee tres sedes a nivel nacional: en Lima, Trujillo y Arequipa. (Foto: Tecsup) / Victor Almarza

“Estas iniciativas deben empezar a replicarse. Si el sector público no las atiende, el sector privadodebe terminar haciéndolo, y con las instituciones que mejor les garanticen la formación. Necesitamos más instituciones que garantizan esa calidad técnica”, remarca Lazo.

Y es que la academia tiene la enorme la responsabilidad de transformarse para brindar las competencias tecnológicas que la industria requiere hoy en día, y de abstenerse para no “lanzar carreras en las cuales no va a haber demanda laboral”.

Tecsup provee carreras técnicas para cerca de 9.500 estudiantes en tres campus: uno en Lima, otro en Arequipa y otro en Trujillo. Fue fundada hace 42 años por el empresario minero Luis Hochschild.