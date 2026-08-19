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Resumen

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El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, señaló que la embarcación será posicionada en el norte del país. | Foto: César Campos
El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, señaló que la embarcación será posicionada en el norte del país. | Foto: César Campos
Por Fiorella Gil Mena

Estados Unidos prepara el envío de un buque hospital a Perú en febrero de 2027, como parte de las acciones de prevención y respuesta ante el posible impacto del fenómeno de El Niño. La embarcación, descrita por el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, como un hospital flotante, será posicionada en el norte del país, una de las zonas que podría enfrentar los mayores efectos del evento climático.

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