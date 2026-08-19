Estados Unidos prepara el envío de un buque hospital a Perú en febrero de 2027, como parte de las acciones de prevención y respuesta ante el posible impacto del fenómeno de El Niño. La embarcación, descrita por el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, como un hospital flotante, será posicionada en el norte del país, una de las zonas que podría enfrentar los mayores efectos del evento climático.

El anuncio se realizó este miércoles durante una conferencia conjunta del canciller Carlos Espá y Navarro, luego de las reuniones que ambos sostuvieron durante dos días en Miami con agencias del gobierno estadounidense, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

Según explicó Navarro, la decisión responde a la necesidad de anticiparse al periodo en que se espera una mayor intensidad de los efectos de El Niño.

El embajador destacó que la estrategia busca cambiar el enfoque habitual de respuesta ante desastres, pasando de la reacción posterior a la preparación anticipada. “Es la primera vez que lo hacemos proactivo, que nos juntamos, que nos preparamos, que estamos listos para el fenómeno”, afirmó.

El fenómeno El Niño sigue activo. / SYSTEM

Ayuda de EE.UU. llegará antes de la emergencia

La cooperación no se limitará al buque hospital. De acuerdo con Navarro, Estados Unidos viene coordinando con sus distintas agencias para identificar desde ahora las necesidades que podría tener el Perú y tener disponibles los recursos necesarios cuando se produzca la emergencia.

Entre las áreas identificadas figuran la atención sanitaria, la respuesta ante inundaciones y otros desastres, así como los riesgos asociados a enfermedades que pueden incrementarse tras eventos climáticos, como el dengue y la malaria.

“Estamos enfocando los recursos con las necesidades. Eso es importantísimo”, sostuvo Navarro, quien explicó que la preparación anticipada busca reducir el tiempo de respuesta cuando el Perú solicite apoyo.

El embajador también indicó que Estados Unidos cuenta con agencias especializadas en salud y monitoreo de enfermedades que podrían apoyar al país ante escenarios de agua estancada y proliferación de mosquitos. A ello se suma equipamiento que podría ser utilizado durante la emergencia.

Navarro agregó que también se ha previsto la participación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, particularmente en Florida, para facilitar el traslado de ayuda humanitaria hacia el Perú. La idea, explicó, es contar con canales previamente establecidos para evitar demoras una vez ocurrido el desastre.

La cooperación no se limitará al buque hospital. De acuerdo con Navarro, Estados Unidos viene coordinando con sus distintas agencias para identificar desde ahora las necesidades que podría tener el Perú y tener disponibles los recursos necesarios cuando se produzca la emergencia. (Foto: Andina)

Perú y Estados Unidos preparan una hoja de ruta

Por su parte, el canciller Carlos Espá señaló que uno de los principales resultados de las reuniones en Miami fue el acuerdo para comenzar a elaborar una hoja de ruta conjunta que permita definir qué apoyo se necesita, cuándo debe llegar y qué instituciones estarán involucradas.

“No solamente nos estamos preocupando, nos estamos ocupando”, afirmó Espá al referirse a la preparación frente al fenómeno.

El canciller explicó que el Gobierno peruano ya cuenta con un diagnóstico de las zonas que podrían verse afectadas por el evento, incluyendo posibles desbordes de ríos, activación de quebradas y daños en áreas agrícolas. Sobre esa base, se busca coordinar con las agencias estadounidenses el apoyo necesario.

“Desde ahora, con esta hoja de ruta que estamos elaborando con las diferentes agencias de Estados Unidos, en las próximas semanas y en los próximos meses van a empezar a llegar ciertas ayudas tanto en equipamiento como en conocimiento, en capacidad y en sobrevuelo”, indicó.

El objetivo, añadió, será contar con estos recursos para las etapas de prevención, mitigación y respuesta inmediata ante una eventual emergencia.

La cooperación no se limitará al buque hospital. De acuerdo con Navarro, Estados Unidos viene coordinando con sus distintas agencias para identificar desde ahora las necesidades que podría tener el Perú y tener disponibles los recursos necesarios cuando se produzca la emergencia. | Foto: adsis.org.

¿Cuándo llegaría la ayuda?

Navarro señaló que el buque hospital está previsto para llegar en febrero, periodo en el que Estados Unidos estima que podría presentarse el pico de los efectos de El Niño. Además, mencionó que durante esta semana una delegación estadounidense se trasladó a Piura para conocer de cerca las condiciones de una de las zonas consideradas como más expuestas.

“Sabemos que eso va a ser el punto cero del problema que vamos a enfrentar”, dijo el embajador al referirse a Piura.

Espá, en tanto, explicó que la preparación responde a la posibilidad de que confluyan el El Niño costero y el El Niño global. Según señaló, de acuerdo con las proyecciones de la NOAA, existe una probabilidad del 90% de que esta confluencia se produzca en noviembre.

En ese escenario, el Gobierno busca que la asistencia internacional no tenga que gestionarse recién cuando comiencen las lluvias o los desbordes.

“No esperar a que nos vengan las lluvias y empezar a pedir las cosas como ha ocurrido en otros años y luego vienen todas esas postergaciones y no llega la ayuda inmediata”, sostuvo el canciller.

La cooperación no se limitará al buque hospital. De acuerdo con Navarro, Estados Unidos viene coordinando con sus distintas agencias para identificar desde ahora las necesidades que podría tener el Perú y tener disponibles los recursos necesarios cuando se produzca la emergencia. (Foto: GEC)

Estados Unidos prepara apoyo también en seguridad

Durante la conferencia, Navarro también señaló que la cooperación entre ambos países continuará en materia de seguridad. Indicó que las agencias estadounidenses que operan en el Perú mantienen coordinación con las autoridades militares y policiales, y mencionó el memorando de entendimiento entre la Policía Nacional del Perú y el FBI.

“El presidente Trump me ha apoderado a mí para traer los recursos que haga falta para apoyar en los temas de seguridad”, señaló el embajador.

No obstante, el eje de las reuniones de Miami estuvo centrado en la preparación frente a El Niño. Navarro remarcó que el trabajo conjunto busca que, cuando se produzca la emergencia, Perú y Estados Unidos ya tengan identificados los canales de comunicación, las necesidades y los recursos disponibles.