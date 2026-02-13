Resumen

Uno de los hallazgos más preocupantes es que, de manera sistemática, cerca del 47% del gasto real no figura en el presupuesto inicial, lo que evidencia una alta discrecionalidad en las modificaciones presupuestales a lo largo del año fiscal. (Fuente: Andina).
Por Redacción EC

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), dio a conocer los principales resultados del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 97, en el que se presenta un diagnóstico detallado sobre la eficiencia de la inversión pública en el Perú, basado en un análisis del Banco Mundial. El informe pone bajo la lupa la débil articulación entre planificación, presupuesto y ejecución, un problema estructural que viene afectando de manera sostenida el logro de los objetivos estratégicos del país en áreas clave como infraestructura, salud, crecimiento económico y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

