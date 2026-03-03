Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Egesur ha activado un monitoreo permanente de la evolución del suministro de gas natural. Foto. GEC.
Por Redacción EC

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur) informó, mediante un oficio a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que ha paralizado las operaciones de su central térmica Independencia de 22.9 Megavatios (MW) por la falta de suministro de gas natural.

