La Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur) informó, mediante un oficio a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que ha paralizado las operaciones de su central térmica Independencia de 22.9 Megavatios (MW) por la falta de suministro de gas natural.

La medida se da luego de que el último domingo la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) registrará una fuga de gas y llamarada a la altura del KP43 de su Sistema de Transporte por Ductos, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco, hecho que provocó la suspensión del suministro de gas para industrias por 14 días.

“La empresa viene evaluando el impacto operativo y económico derivado de esta situación. A la fecha, no es posible determinar con precisión el efecto financiero que pudiera generarse, el cual dependerá de la duración efectiva de la restricción y de las condiciones del despacho del sistema eléctrico”, se lee en el documento.

Además, Egesur ha activado un monitoreo permanente de la evolución del suministro de gas natural, del despacho del Sein y de los precios del mercado eléctrico, a fin de adoptar las acciones operativas y comerciales correspondientes y mitigar impactos.

Cabe precisar que Egesur es una empresa estatal de generación eléctrica, bajo la órbita del Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado). Tiene tres centrales de generación eléctrica: las centrales hidroeléctricas Aricota 1 de 11.9 MV y Aricota 2 de 23.8 MW en Curibaya (Tacna), y la central térmica de Independencia de 22.8 MW en Independencia (Pisco).