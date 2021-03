La ejecución de la cartera de proyectos mineros (valorizada en US$ 56,158 millones) permitirá disminuir la pobreza nacional a un 15% en los próximos 10 años (al 2031), de acuerdo al estudio “Minería: oportunidad de desarrollo frente a la crisis nacional” desarrollado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro de Competitividad y Desarrollo (CCD) de la Universidad San Martín de Porres, como parte de las actividades Rumbo a Perumin.

Esta cifra representa 12 puntos porcentuales menos respecto a la tasa de pobreza actual, que habría ascendido a aproximadamente 27% (al cierre de 2020) por efectos de la pandemia.

El estudio también señala que los nuevos proyectos mineros generarán recursos fiscales por más de S/ 80,000 millones de cara al 2031. Además, se estima que, en dicho año, la minería logrará beneficiar a más del 36% de la población nacional (más de 15.5 millones de personas), a través de 3.8 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos.

También, se estima que la industria minera tenga una importante contribución en el crecimiento económico nacional, con 1.3 puntos porcentuales promedio anual al 2031 (aproximadamente la tercera parte del crecimiento económico potencial del país).

“Creemos que la minería es el principal potencial que tiene actualmente el país para recuperar su crecimiento económico. Tenemos una rica tradición minera que es además reconocida a nivel mundial; y ello se debe a nuestra vastedad de recursos en cobre, oro, plata, zinc, estaño, entre otros minerales que debemos aprovechar de manera sostenible para el beneficio del país”, apuntó el presidente de Rumbo a Perumin, Miguel Cardozo.

El estudio del IIMP y CCD resalta también que los precios de los minerales se encuentran actualmente en crecimiento. En el caso del cobre, alcanza niveles de 2011 y 2012, período conocido como el boom mundial del cobre, donde el precio por tonelada métrica (TM) superó los US$ 8,800. “Esto constituye una gran oportunidad para el Perú, que estima producir más de 2,600 millones de TM en 2021 y 2022”, subrayó Rudy Laguna del CCD.

No obstante, Cardozo advirtió que, pese a la favorabilidad del mercado internacional, el Perú solo tiene en agenda la ejecución de dos nuevos proyectos de cobre para los próximos siete años: Mina Justa (US$ 1,600 millones) y Quellaveco (US$ 5,300 millones).

Otros proyectos de gran envergadura como La Granja (US$ 5,000 millones), El Galeno (US$ 3,500) y Los Chancas (US$ 2,600 millones) han sido postergados para el cierre de la presente década. “Necesitamos tomar medidas para agilizar la puesta en marcha de los proyectos mineros y fomentar la exploración. Solo así lograremos aprovechar esta buena oportunidad que tiene el país para revertir los efectos de la crisis”, advirtió el especialista.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Essalud: así funciona el registro de adultos mayores para vacunación