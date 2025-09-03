Ejecutivo: “Lo que no se puede recaudar con tributos, lo haremos con endeudamiento pero cumpliendo la regla fiscal”

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, reiteró que el Perú podría cumplir la meta fiscal de 2,2% este año. A agosto, el déficit alcanzó 2,4%, precisó.

Una de las instituciones clave para llegar a este objetivo será la Sunat y el trabajo que realiza para mejorar la recaudación tributaria para todos los contribuyentes, incluyendo a las grandes empresas.

“La Sunat está cobrando todo el impuesto que puede cobrar. Este año de las grandes empresas hemos recaudado más de S/ 7.000 millones”, señaló hoy ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

La Sunat reportó los sectores clave que impulsaron la recaudación tributaria que alcanzó nueve meses consecutivos de crecimiento.

De esta manera, el ministro detalló que el ente recaudador entre enero y agosto sumó S/117.000 millones. El monto significa S/15.000 millones más que el mismo periodo del 2024; es decir, un crecimiento por encima 12%.

Asimismo, resaltó que cuidarán el gasto público mientras se acerca el periodo electoral. “El gasto tiene que estar sustentado en endeudamiento o en tributos. Lo que no se puede recaudar con tributos, lo haremos con endeudamiento, pero siempre cumpliendo la regla fiscal”, mencionó.

Telefónica, ahora Integratel. (Foto: Andina)

Cobro a Telefónica

En otro momento, el titular del MEF reconoció que la Sunat está avanzando con procesos de recaudación e iniciando procedimientos penales para cobrar deudas en prescripción, procesos arbitrales y fraccionamientos para facilitar el pago de los contribuyentes.

De otro lado, se pronunció sobre la deuda que tiene Telefónica [ahora Integratel] con el Estado peruano. Sobre el caso, dijo que la empresa ingresó a un proceso concursal y cuando concluya se establecerá el fraccionamiento de la deuda.