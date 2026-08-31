La propuesta contempla acciones vinculadas con la formación para el trabajo, la información sobre oportunidades laborales y el financiamiento, con el objetivo de generar mayores oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Foto: GEC.
La propuesta contempla acciones vinculadas con la formación para el trabajo, la información sobre oportunidades laborales y el financiamiento, con el objetivo de generar mayores oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El Ejecutivo plantea la creación de un marco regulatorio para otorgar bonos de productividad y otros incentivos por desempeño en el sector privado.

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