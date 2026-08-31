El Ejecutivo plantea la creación de un marco regulatorio para otorgar bonos de productividad y otros incentivos por desempeño en el sector privado.

De acuerdo con la propuesta, estos conceptos tendrían carácter no remunerativo y buscarían promover la productividad y contribuir a la mejora de los salarios en el mercado laboral.

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La iniciativa forma parte del proyecto de delegación de facultades legislativas solicitado por el Gobierno para legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, materia tributaria, simplificación administrativa y otros ámbitos, presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros ante la Cámara de Diputados.

Empleo Juvenil

La propuesta contempla acciones vinculadas con la formación para el trabajo, la información sobre oportunidades laborales y el financiamiento, con el objetivo de generar mayores oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

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Indemnizaciones y formalizaciones

En materia de formalización, se propone fortalecer el marco legal de la actividad laboral privada y establecer un régimen que fomente la formalización laboral, incorporando aspectos relacionados con la seguridad social, los beneficios laborales y la protección contra el despido.

Cambios en los feriados

En el tema, se plantea modificar el régimen de feriados no laborables, con objetivos vinculados con la optimización de su uso, el fomento de la productividad, la conciliación de la vida laboral y familiar y la promoción del turismo.

Inspección laboral

Finalmente, el proyecto también propone modificar la Ley General de Inspección del Trabajo y fortalecer las competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).