Jesús Salazar Nishi - Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

1. ¿Cómo estima que será el crecimiento del sector que representa en el 2023?

Creemos que la industria podría crecer entre 3% y 4%. Respecto a la economía peruana total, nuestra institución es cauta: planteamos un escenario de crecimiento entre el 2,7% y casi 4% si se dieran medidas de reactivación económica.

2. ¿Qué cambios o medidas se requieren para lograr un mayor dinamismo?

Se deben priorizar medidas de apoyo sectorial. Para sectores que son exportadores no tradicionales, que generan empleo intensivo. Hablamos de acuicultura, textil y confecciones, forestal y algunas ramas del sector de la industria de la construcción.

3. ¿Qué sucesos ocurridos en el 2022 deberíamos evitar el próximo año?

Debemos evitar el clima permanente de crisis política. Nos ha desviado del esfuerzo por impulsar nuestros sectores productivos. Requerimos dar predictibilidad a la economía, en especial a los agentes económicos, para dinamizar la inversión privada y frenar la fuga de capitales. Esto condicionado a un entorno internacional que esperamos que no se deteriore significativamente.

Antonio Amico - Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

1. ¿Cómo estima que será el crecimiento del sector que representa en el 2023?

El desempeño del sector depende de tres factores, 1. Certeza politica : ante un panorama político de adelanto de elecciones, las inversiones inmobiliarias de largo plazo, como Megaproyectos de Vivienda de Interés social pueden disminuir considerablemente, dado que no se tiene claro los candidatos y ello no da confianza a las inversiones 2. Falta de subsidios para programas de Mivivienda y Techo propio, sobre todo si los presupuestos para subsidios tienen un límite hasta Julio, ello no permite la predictibilidad y 3. Expansión de redes de agua y desagüe. sobre todo hacia los límites de la ciudad.

2. ¿Qué cambios o medidas se requieren para lograr un mayor dinamismo?

El sector requiere de un PLAN DE VIVIENDA a largo plazo y esto viene unido a un presupuesto multianual de Bonos del estado para vivienda de interés social. La brecha de déficit habitacional supera el 1.6 millones de hogares y cada año se tiene que sustentar ante el MEF esta necesidad.

En cuanto a la política nacional de vivienda, se tiene la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible - Ley DUS, que busca reordenar las ciudades del pais, pero, se aplica sin tomar en cuenta que se tiene diferentes regiones y municipios con autonomía de gestión y diferenciales profesionales. La aplicación de la norma actual podría conllevar más informalidad. Además, esta ley incorpora tributos al incremento el valor de suelo – PLUSVALÍA, y doble impuesto predial que afectará al desarrollador formal. Es imprescindible modificar la ley y reglamentarla adecuadamente.

Por último, se debe pensar que la compra de vivienda no es la única alternativa, sino que es posible promover la vivienda en renta, promocionada por personas jurídicas, ello no solo permitirá ampliar la base de la oferta, sino también estandarizar los precios de alquiler y formalizar este mercado.

3. ¿Qué sucesos ocurridos en el 2022 deberíamos evitar el próximo año?

Es fundamental contar con estabilidad política y económica para brindar mayor seguridad y confianza a los sectores económicos. Se debe evitar los conflictos, la inestabilidad, los cambios normativos, entre otros elementos que desalientan las inversiones.

Por otro lado, la meritocracia es fundamental para tener sistemas de gobierno eficientes, se necesita contar con perfiles profesionales altamente calificados en los distintos niveles del aparato estatal. No se deben nombrar a personas que no cumplan con un perfil idóneo y que roten constantemente, especialmente en entidades como el Ministerio de Vivienda, Sedapal, Registros Públicos, Cofopri, el Fondo Mi Vivienda, entre otros.

Rosa Bueno - Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

1. ¿Cómo estima que será el crecimiento del sector que representa en el 2023?

Esperamos que la economía crezca 2,4%, menor al estimado para el 2022. Se apoya en un crecimiento del sector minería e hidrocarburos de 5,7%, además de servicios en 3,1% y comercio en 2,7%. Como se observa, mantener el crecimiento o terminar estancados o en recesión dependerá del desempeño del sector privado.

2. ¿Qué cambios o medidas se requieren para lograr un mayor dinamismo?

Mejorar la productividad del país.Requerimos para ello mejoras en la institucionalidad, infraestructura, capital humano, ambiente de negocios, entre otros. Por eso es importante sacar adelante el Plan Nacional de Competitividad.

3. ¿Qué sucesos ocurridos en el 2022 deberíamos evitar el próximo año?

Debemos superar la crisis social y política. Entre agosto del 2021 y noviembre del 2022, el número de conflictos sociales se incrementó de 196 a 221. El 62% de estos son competencia del gobierno nacional. Requerimos un compromiso del Gobierno de administrar la crisis política.

Gabriel Amaro - Director Ejecutivo de AGAP

PRESENTACION DE FRESH FRUIT REPORT, AGROEXPORTACION PERUANA. / FERNANDO SANGAMA

1. ¿Cómo estima que será el crecimiento del sector que representa en el 2023?

Luego de un año 2022 en el que el sector agrario y agroexportador tuvo que atravesar una serie de adversidades por el contexto externo, pero también por la crisis e inestabilidad interna, para el 2023 en AGAP también vemos que será un año complejo, debido a que, según especialistas internacionales, la economía global afrontará un escenario complicado. Ante ese panorama, las autoridades nacionales deberán trabajar en la mejora las condiciones para superar la crisis interna y sobrellevar la crisis internacional, así como en el impulso de la competitividad, para recuperar la confianza de los inversionistas.

Para alcanzar ambos propósitos, es necesario que el gobierno de transición establezca las bases de recuperación de la competitividad que lleven al país a retomar su crecimiento, en favor del bienestar ciudadano, la atracción de inversiones y la generación de empleo, y que el sector público y el privado trabajen de la mano para aprovechar adecuadamente el potencial del Perú en el sector agrario. También es fundamental que el Congreso también ayude a esta tarea. Solo de esa manera obtendremos resultados positivos y, en el sector agroexportador, podríamos superar los US$ 10,000 millones en envíos.

2. ¿Qué cambios o medidas se requieren para lograr un mayor dinamismo?

Requerimos de un shock de confianza y competitividad. El Poder Ejecutivo y el Congreso deben enfocarse en cuatro temas prioritarios: La primera es la mejora de toda la regulación agraria tanto la directa como la transversal, a fin de devolverle el carácter promotor que perdió hace unos años con la derogatoria de la ley de promoción agraria y la dación de diversas normas que afectan la formalidad y la inversión, y, de esa manera, eliminar sobre costos y riesgos. Esta medida impulsará la inversión privada y mejorará la posición tanto de la pequeña agricultura como la de la agricultura empresarial, la cual en el 2022 registró un crecimiento de inversiones nulo.

En segundo lugar, se debe establecer una política muy agresiva de acceso a nuevos mercados, así como mejorar los actuales mercados para los productos peruanos ingresen con mejores condiciones de competitividad.

En tercer lugar, se debe promover el destrabe de proyectos de irrigación y acelerar la inversión pública en este tipo de infraestructura, a fin de darle sostenibilidad al agua para la agricultura familiar y agroexportadora.

Mientras que, en cuarto lugar, se debe fortalecer el SENASA para que pueda desarrollar sus actividades con altos estándares internacionales, en beneficio de la agricultura local. Para ello es fundamental otorgarle al SENASA mayor presupuesto y mantener a la institución con funcionarios de carrera y técnicos, y realizar visitas ministeriales a los países donde necesitamos abrir mercados. Entre otras acciones urgentes.

Por último, es fundamental apoyar de forma urgente al desarrollo de la agricultura familiar en todo el país.

3. ¿Qué sucesos ocurridos en el 2022 deberíamos evitar el próximo año?

En los últimos meses, la incertidumbre política vivida en el país, debido a una mala gestión gubernamental, ha sido uno de los detonantes del pobre desempeño del sector agrario. Por ello, es necesario que nuestras autoridades tomen consciencia de que este tipo de situaciones solo afectan a los diversos sectores económicos del Perú, entre ellos el agrario. El Perú requiere de estabilidad política, económica y social para retomar el crecimiento económico y aprovechar adecuadamente nuestro potencial.

Otros hechos que deberíamos evitar es la continuidad de regulaciones adversas a la inversión, el deterioro de la burocracia, la inseguridad jurídica e inseguridad ciudadana. Estos aspectos ocasionan que el Perú deje de ser visto como un país atractivo y amigable para los inversores, que terminan optando por otros mercados para sus inversiones, en deterioro de la economía local, la generación de empleo y el desarrollo de nuestro país.

Luis Caballero Vernal - Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

Luis Caballero Vernal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa / SYSTEM

1. ¿Cómo estima que será el crecimiento del sector que representa en el 2023?

El crecimiento de la región Arequipa dependerá de cómo se manejen las protestas. Se están dando algunos puntos de coincidencia para que este 2023 nuestro PBI regional supere al PBI nacional, después de mucho tiempo. Sabemos que Majes Siguas II va a ser un megaproyecto en su etapa de producción. Sin embargo, hay sectores como el turismo que van a tardar un poco más en recuperarse.

2. ¿Qué cambios o medidas se requieren para lograr un mayor dinamismo?

Necesitamos empezar a hacer las cosas pensando en lo mejor para la región. Los equipos que conformen el gobierno regional y las municipalidades provincial y distritales tendrán que aportar mucho en esa vía.

3. ¿Qué sucesos ocurridos en el 2022 deberíamos evitar el próximo año?

Debemos evitar los mensajes en contra de la inversión privada. Principalmente, debemos evitar estos mensajes a nivel de nuestras autoridades regionales. También requerimos evitar el uso excesivo de la protesta social en las calles, sin respetar el derecho de la población a trabajar.

Cayetana Aljovín - Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería

1. ¿Cómo estima que será el crecimiento del sector que representa en el 2023?

Las condiciones climáticas impactan en la pesca, pero también los factores políticos. En lo que respecta al 2023, considerando que las condiciones del mar peruano se mantendrían durante el año y siempre que las temporadas se abran de manera oportuna, podríamos esperar un desempeño similar al del 2021.

2. ¿Qué cambios o medidas se requieren para lograr un mayor dinamismo?

Se deben corregir los errores que se dieron en el 2022. Por ejemplo, la asignación –sin criterio técnico– de las cuotas de jurel para la pesca industrial. Por otro lado, se debe erradicar la pesca ilegal, impulsar la industria del atún y promover la investigación en nuevas especies.

3. ¿Qué sucesos ocurridos en el 2022 deberíamos evitar el próximo año?

Evitar la inestabilidad política que frena inversiones. Una regla muy simple en economía es que el sector privado decide realizar sus inversiones siempre que se le asegure un clima propicio. Frenar las inversiones limita la generación de nuevos empleos, que es lo que se requiere para salir de la crisis.

Óscar Caipo - Presidente de la Confiep

Óscar Caipo, socio principal de KPMG, (Foto: USI)

1. ¿Cómo estima que será el crecimiento del sector que representa en el 2023?

Esperamos tener un período de mayor estabilidad para reactivar la economía. Se requiere reconstruir la confianza como la condición básica para generar mayor inversión y desarrollo empresarial, para que la actividad privada siga contribuyendo al desarrollo del país mediante empleo para los peruanos.

2. ¿Qué cambios o medidas se requieren para lograr un mayor dinamismo?

Visión de futuro, capacidad de gestión y trabajar sin corrupción. Necesitamos, en primer lugar, recuperar la paz social para que todos los peruanos podamos trabajar. Asimismo, debemos enfocarnos en los temas que importan: generar trabajo de calidad y oportunidades para la formalización de la economía.

3. ¿Qué sucesos ocurridos en el 2022 deberíamos evitar el próximo año?

Evitar la promulgación de normas que carecen de rigor técnico. Como lo ocurrido con la norma que prohíbe la tercerización, que viene perjudicando a miles de empresas y a más de 100 mil trabajadores formales. No más normativas sin diálogo y análisis técnico.