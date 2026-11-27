Las Obras por Impuestos (OxI) atraviesan un buen momento. Entre julio y noviembre de este año, el mecanismo alcanzó un récord trimestral de adjudicaciones, con S/4.478 millones. No obstante, la inversión acumulada durante 2026 asciende a S/11.412 millones y la meta es cerrar diciembre con S/12.000 millones, según información oficial de Proinversión.

Esta modalidad permite que las empresas privadas financien la ejecución de infraestructura y servicios públicos con cargo al pago de su impuesto a la renta de tercera categoría, mediante el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL).

Si bien el 2026 se perfila como un año de mayor dinamismo, el panorama no siempre fue tan alentador. De hecho, la normativa que regula las OxI ha experimentado diversos cambios orientados a reducir los trámites burocráticos y hacer más atractivo este mecanismo para el sector privado.

Gonzalo Pereyra, presidente ejecutivo de Probienes, recuerda que el objetivo inicial de las OxI fue contribuir al cierre de la brecha de infraestructura, lo que también generaba un impacto reputacional positivo para las compañías frente a la sociedad. Sin embargo, las modificaciones normativas incorporaron nuevos incentivos. Entre ellos, destaca la posibilidad de gestionar directamente ante el MEF la emisión del CIPRL, una vez que se cuenta con el expediente técnico y la aprobación de la supervisión, sin depender de los gobiernos subnacionales.

Otro cambio es que las compañías ya no necesitan esperar hasta la culminación de las obras para solicitar dichos certificados, pues ahora pueden emitirse cada tres meses, en función del valor de los trabajos ejecutados. A ello se suma la incorporación del IGV, que permite aplicar el beneficio de manera mensual, sin aguardar la declaración anual de marzo.

Pereyra también identifica un incentivo económico adicional para las empresas ejecutoras, que pueden asumir simultáneamente el financiamiento de los proyectos: la posibilidad de comercializar los CIPRL emitidos por el Gobierno en un mercado secundario.

“Una empresa constructora quiere financiar cierta obra por impuestos, pero ella misma hace la ejecución y los certificados que te emiten ya no los aplica a impuestos, sino que los vende en un mercado secundario a empresas que estén interesadas en comprarlos y así bajar su pago de impuestos”, menciona.

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se consolida como una de las herramientas más dinámicas para acelerar proyectos públicos. (Foto: Andina)

Si bien el CIPRL equivale al monto invertido en la ejecución del proyecto, puede comercializarse a un precio menor, lo que representa un ahorro para la compañía que adquiere el certificado. Además, al tratarse de un documento emitido por el Gobierno, no existe riesgo, explica.

“Aparte del costo [de la obra], tienen la utilidad. Entonces, si una constructora ha hecho el proyecto y cobró 12% de utilidad sobre esa obra, pero deja 2% en el descuento de sus CIPRL, su margen será 10%, ya no 12%. Sin embargo, eso le da escala de negocios: puede hacer cosas mucho más grandes porque cuenta con este mecanismo de autofinanciación. Así es como funciona”, detalla a Día1.

Participación de las empresas

La dinámica del mecanismo ha propiciado una mayor participación de las constructoras, incluso por encima de grandes corporaciones, señala Pereyra. Esta tendencia también se refleja en las estadísticas de Proinversión, que ubican a dicha actividad en el primer lugar del ranking de empresas participantes.

No obstante, aunque las constructoras lideran la lista por número de participantes, el BCP registra el mayor monto de inversión histórica, seguido de Antamina y Southern. La entidad financiera participa en esta modalidad desde 2010 y, a la fecha, ha ejecutado 94 proyectos por más de S/1.133 millones. Desde 2024 inició una nueva etapa de inversión, con énfasis en infraestructura educativa.

“Actualmente tenemos 12 proyectos en Arequipa, Apurímac, Huancavelica, La Libertad y Cusco, que representan alrededor de S/896 millones que beneficiarán a más de 10.700 estudiantes y generarán aproximadamente 1.700 puestos de trabajo”, destaca Jorge Arrunátegui, gerente de Sostenibilidad del BCP.

La apuesta de la entidad por este mecanismo responde a su compromiso con el cierre de brechas, la priorización de iniciativas de mayor escala y la articulación con gobiernos regionales y organismos públicos para estructurar nuevas carteras de inversión.

El sector minero ocupa el segundo lugar en participación dentro de las OxI, con un acumulado de S/4.922 millones. En este rubro, Summa Gold figura entre las siete compañías que más recursos destinan a esta modalidad. Su participación comenzó en 2019 y, desde entonces, ha consolidado una inversión superior a S/186 millones, enfocada en generar impacto en la provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), explica Jaime Polar, gerente general de Summa Gold Corporation.

Actualmente, la minera cuenta con dos proyectos culminados por S/21.05 millones, siete en ejecución por S/82 millones y cuatro en etapa de formulación de expedientes por casi S/83 millones. En términos generales, las áreas que concentran las mayores prioridades son infraestructura vial, educación y agua.

Los proyectos de OxI para seguridad ciudadana están teniendo mucha demanda debido a la situación de inseguridad en el país. (Foto: Proinversión)

“Nuestra visión como una empresa comprometida con el desarrollo, bajo una visión de sostenibilidad, va más a largo plazo. Nuestra operación en Huamachuco tiene una proyección de vida hasta el 2039 o más, y estimamos invertir en la zona más de S/1.400 millones en infraestructura hasta el fin de la mina, principalmente enfocados en 3 ejes clave: conectividad vial, educación y salud”, agrega Polar.

Las dificultades

De acuerdo con el BCP, los principales retos para ejecutar proyectos bajo esta modalidad se concentran en las etapas de estructuración, elaboración de expedientes técnicos, aprobación de adendas y recuperación de los certificados de inversión. Aunque este año, el escenario ha sido más favorable.

“En el 2026 el panorama ha mostrado una evolución positiva. Cinco proyectos ya se encuentran en ejecución física, siete avanzan en expedientes técnicos y ocho tienen entrega prevista durante 2027. A nivel nacional también existe un entorno más favorable. El nuevo Reglamento de la Ley N.° 29230, vigente desde marzo de 2026, amplió el ámbito de aplicación del mecanismo, precisó procedimientos y fortaleció el acompañamiento de ProInversión”, reconoce Arrunátegui.

Por su parte, Summa Gold considera que las inversiones y la ejecución de obras bajo este esquema alcanzaron sus mayores niveles a partir de 2025. Aunque 2019 representó un desafío debido a la pandemia, actualmente las condiciones son más favorables para el desarrollo de nuevos proyectos.

“Las mejoras se han visto a partir de los cambios normativos introducidos mediante el Decreto Supremo N.° 038-2026-EF, que buscan optimizar los procesos, promover una gestión orientada a resultados y facilitar la ejecución oportuna de las obras. Asimismo, la incorporación de nuevas modalidades, como Servicios por Impuestos en los ámbitos de salud y capacitación, amplía las oportunidades para seguir generando valor en las comunidades”, destaca Polar.

OxI Exprés

En un contexto de fenómeno de El Niño, el gobierno autorizó un régimen extraordinario en el Perú, a través del Decreto de Urgencia N.° 010-2026 el cual acelera la contratación (en 24 días hábiles) de servicios e inversiones de emergencia.

De acuerdo con Proinversión, bajo este mecanismo se han priorizado 220 intervenciones en 13 regiones vulnerables ante las lluvias. No obstante, Pereyra cree que ya no será posible aplicarse para mitigación ni prevención, pero sí en reconstrucción.