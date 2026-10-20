Según la sexta edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF), elaborado por el Banco de Ideas de Credicorp, el 29% de los peruanos ya se encuentra en el nivel de inclusión financiera más alto de los tres que considera el IIF, el nivel Alcanzado, frente al 15% del 2021.

El nivel Alcanzado agrupa a personas que cuentan con diversos productos y servicios financieros y los utilizan de manera intensiva en distintas transacciones. Además, ahorran y reciben ingresos a través del sistema financiero formal y valoran positivamente a las entidades que lo conforman. Todo ello refleja una relación más activa y cercana con el sistema financiero en su vida diaria.

El avance también se observa en el resultado general del país. El Perú alcanzó 47,7 puntos en eI IIF 2026, frente a los 37,9 registrados en el 2021. Esto representa una mejora acumulada de 9,8 puntos en los últimos cinco años. Además, el país destaca por la consistencia de este progreso: es el tercero que más ha avanzado durante dicho período.

“Desde Credicorp impulsamos este estudio con la convicción de que contar con evidencia es clave para entender los avances y desafíos que existen en materia de inclusión financiera. Los hallazgos de esta edición permiten identificar tendencias, monitorear brechas y aportar información útil para la toma de decisiones, con el objetivo de desarrollar soluciones que respondan mejor a las necesidades de las personas”, señaló Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

La expansión de las billeteras digitales impulsa esta mejora. De acuerdo con el estudio, el 69% de los peruanos cuenta con una billetera móvil, una de las cifras más altas entre los ocho países evaluados. Además, el Perú es uno de los países que más usa la billetera móvil para pagos cotidianos.

Por ejemplo, el 41% las utiliza para realizar pagos de alimentos y el 39% para productos del hogar o uso personal. Asimismo, el 51% de los usuarios de billeteras móviles realiza pagos diariamente, la segunda proporción más alta entre los países evaluados.

De esta manera, la digitalización continúa ampliando el acceso y uso del sistema financiero y favoreciendo una relación cada vez más profunda. Es así como la frecuencia de uso de productos financieros aumentó un 24% en el último año, de un promedio de 11,9 veces al mes en el 2025 a 14,7 veces hoy. Mientras tanto, la proporción de personas que no utiliza ningún producto financiero se redujo de 49% a 40%.

Por otro lado, mejoraron varios indicadores de percepción de calidad del sistema financiero. La proporción de peruanos que considera que es fácil acceder a cuentas de ahorro o créditos pasó de 15% en el 2025 a 24% en el 2026.