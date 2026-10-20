El nivel Alcanzado agrupa a personas que cuentan con diversos productos y servicios financieros y los utilizan de manera intensiva en distintas transacciones. Foto: EC.
El nivel Alcanzado agrupa a personas que cuentan con diversos productos y servicios financieros y los utilizan de manera intensiva en distintas transacciones. Foto: EC.
Por Redacción EC

Según la sexta edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF), elaborado por el Banco de Ideas de Credicorp, el 29% de los peruanos ya se encuentra en el nivel de inclusión financiera más alto de los tres que considera el IIF, el nivel Alcanzado, frente al 15% del 2021.

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