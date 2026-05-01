Según el estudio “¿Trabajas de lo que soñabas cuando eras niño?" de Bumeran, portal de empleo de Latinoamérica, el 41% de las personas trabajadoras en Perú ejerce la profesión que soñaba en su niñez, el porcentaje más alto de la región. Le sigue Ecuador con el 24%; Chile con el 22%; Argentina con el 20%; y Panamá con el 17%.

Esta tendencia se mantiene por tercer año consecutivo respecto a las ediciones anteriores del estudio en 2025 y 2024.

Entre quienes no ejercen la profesión que soñaban de niño, el 56% expresa sentirse frustrado por no haber alcanzado sus sueños laborales. Mientras que el 39% señala que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 5% no experimenta frustración porque considera que su sueño original era muy difícil de lograr.

En este contexto, el 74% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 26% prefiere mantener su situación actual.

“En Perú, el 41% de las personas trabajadoras señala que hoy ejerce la profesión que soñaba en su niñez. A nivel regional, Perú se destaca con el porcentaje más alto de talentos que sí trabajan en lo que anhelaban, por encima de Panamá, Argentina, Chile y Ecuador. Entre las profesiones más mencionadas, destacan ingeniería, medicina y periodismo”, afirmó Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint.

Casi 7 de cada 10 personas trabajadoras no están conformes con su empleo actual

Por otro lado, el 67% de los talentos afirma no sentirse satisfecho con su trabajo actual. Esto representa una disminución de 3 puntos porcentuales respecto a 2025, cuando la insatisfacción era del 70%.

Entre quienes se identifican como mujeres, el 19% soñaba en su niñez con ser ingeniera; el 16% con convertirse en médica; el 9% deseaba ser periodista; y el 7% aspiraba a profesiones como actriz, cantante y veterinaria.

¿A qué se dedican actualmente? El 34% trabaja como vendedora; el 30% como ingeniera; el 18% como profesora; el 6% como periodista; otro 6% como cajera; el 3% como arquitecta; y otro 3% como diseñadora.

Entre quienes se identifican como hombres, el 31% soñaba con ser ingeniero; el 13% con convertirse en futbolista; y el 8% deseaba ser médico. Actualmente, ¿a qué se dedican? El 36% trabaja como ingeniero; el 20% como vendedor; el 7% como cajero; el 6% como periodista; otro 6% como profesor; y otro 6% como futbolista.

Entre las personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino, el 20% soñaba con dedicarse a la ingeniería; el 20% con trabajar como astronauta; y el 13% con ejercer el periodismo y la medicina.

Actualmente, ¿qué carreras ejercen? El 40% trabaja en ingeniería; el 27% se desarrolla en el área de caja; el 20% en ventas; el 7% se dedica a la medicina; y el 6% en periodismo.

El 58% de los talentos estudió algo relacionado a lo que soñaba

En Perú, el 58% de los talentos estudió algo relacionado con lo que soñaba en su niñez; mientras que el 42% no lo hizo. Además, el 70% de los talentos que siguieron estudios afines a su profesión soñada, trabaja en un área relacionada con su formación.

Este porcentaje es el más alto de la región, le sigue Chile con el 45%; Ecuador con el 43%; Panamá con el 44%; y Argentina con el 39%. Entre quienes no trabajan de algo relacionado con lo que estudiaron, el 31% se siente frustrado; el 26% se siente agradecido por tener trabajo, aunque no sea en el área que estudió o soñó; y el 21% se encuentra insatisfecho, tratando de enfocarse en cómo ese trabajo puede aportar a su desarrollo profesional.

“Desde Bumeran invitamos a las personas trabajadoras a ingresar a nuestro portal para descubrir oportunidades laborales alineadas a su perfil, encontrar un trabajo que realmente les guste y avanzar hacia ese empleo que siempre soñaron, dando así un nuevo paso en su desarrollo profesional”, finalizó Tala.