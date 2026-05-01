Resumen

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Este porcentaje es el más alto de la región, le sigue Chile con el 45%; Ecuador con el 43%; Panamá con el 44%; y Argentina con el 39%. (Foto: Freepik)
Este porcentaje es el más alto de la región, le sigue Chile con el 45%; Ecuador con el 43%; Panamá con el 44%; y Argentina con el 39%. (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

Según el estudio “¿Trabajas de lo que soñabas cuando eras niño?" de Bumeran, portal de empleo de Latinoamérica, el 41% de las personas trabajadoras en Perú ejerce la profesión que soñaba en su niñez, el porcentaje más alto de la región. Le sigue Ecuador con el 24%; Chile con el 22%; Argentina con el 20%; y Panamá con el 17%.

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