En un contexto global marcado por cambios acelerados en los modelos de negocio, avances tecnológicos y mayores exigencias en términos de gestión y gobernanza, los CEOs peruanos vienen enfocándose en estrategias que les permitan anticipar riesgos, mantener estabilidad y avanzar de manera responsable hacia la adopción de nuevas tecnologías, asegurando la sostenibilidad de sus organizaciones en el largo plazo, según lo reveló el estudio EY CEO Outlook Survey 2025.

De acuerdo con el estudio, el 65% de los CEOs en Perú no ha modificado sus planes estratégicos de inversión en los últimos meses en respuesta a acontecimientos geopolíticos o de política comercial, lo que refleja una lectura estructural del entorno. En contraste, a nivel global se encuentra que el 85% de los líderes ha realizado ajustes en sus planes, reflejando una mayor sensibilidad a condiciones cambiantes.

De forma similar, mientras que el 50% de líderes globales encuestados manifiesta encontrarse extremadamente o muy preocupado por un eventual incremento de aranceles que pueda impactar sus operaciones en el próximo año, solo el 4% de ejecutivos peruanos respondió de forma similar, y el 39% indicó no estar preocupado.

“Los líderes empresariales en el Perú están demostrando una visión cada vez más madura del riesgo. Sin embargo, no basta con reaccionar: es clave anticiparse y diseñar estrategias que fortalezcan el negocio más allá de los ciclos de corto plazo. Hoy, el entendimiento profundo de los clientes y sus necesidades, así como la innovación son herramientas esenciales para construir modelos resilientes y sostenibles”, señaló Marco Orbezo, Socio de Consultoría de EY Perú.

Otro de los ejes estratégicos que aborda el estudio es la adopción de nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial. Los resultados muestran que las empresas peruanas están avanzando en este frente de manera gradual, con el 35% de los CEOs priorizando el control regulatorio y la gestión de riesgos, aspectos fundamentales para una adopción sostenible y alineada con los objetivos de cualquier negocio. A nivel global, la tendencia es similar, con un 31% de los líderes enfocándose en estos mismos factores, lo que evidencia una preocupación compartida por garantizar un uso responsable y seguro de la tecnología.

“Esta cautela no debe interpretarse como resistencia al cambio, sino como una señal de responsabilidad. Las organizaciones están buscando integrar la inteligencia artificial allí donde realmente genere eficiencia, productividad y mejores decisiones, asegurando al mismo tiempo que aspectos fundamentales como los lineamientos regulatorios y la gestión de riesgos estén debidamente considerados en una adopción progresiva”, explicó Orbezo.

Por otro lado, los CEOs también identifican otros factores externos que podrían influir en sus objetivos de crecimiento. Entre ellos, el 83% señala que la incertidumbre geopolítica, macroeconómica y comercial representa uno de los principales desafíos para el 2026, un dato que refuerza la importancia de contar con modelos de negocio flexibles y planes de contingencia sólidos.

Finalmente, el EY CEO Outlook Survey 2025 reveló que el 52% de los CEOs en Perú se encuentra comprometido con sus actuales políticas de diversidad, equidad e inclusión (DE&I), aunque sin prever cambios relevantes en el corto plazo, un enfoque que muestra que las empresas vienen estabilizando sus avances, midiendo sus impactos y fortaleciendo su cultura organizacional acorde a las nuevas tendencias.