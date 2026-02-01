El 56% de casos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas, ¿cómo revertir esta alarmante cifra?

Este miércoles se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Sin embargo, en el Perú esta enfermedad se ha consolidado como la principal causa de muerte: explica aproximadamente uno de cada cuatro fallecimientos registrados en el Sinadef. Revertir esta tendencia exige mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento, corrigiendo las deficiencias en la gestión e inversión en salud, en colaboración con el sector privado.

Principal causa de muerte

Según la Fundación Peruana de Cáncer (FPC) y Apoyo Consultoría, usando datos de Sinadef, en el 2025 se registraron cerca de 41 mil fallecidos por cáncer, 33% más que en el 2019. En ese período, la tasa de mortalidad aumentó de 96 a 119 muertes por cada 100 mil habitantes, ampliando la distancia frente a otras causas como la neumonía.

Más de la mitad de este incremento se explica por seis tipos de cáncer, con patrones diferenciados por sexo. El cáncer de colon es el más letal en mujeres y el segundo en hombres, con aumentos de 46% en el número de fallecidos en ambos sexos entre el 2019 y 2025. No obstante, los tipos de cáncer con las mayores alzas en la cantidad de defunciones frente al 2019 fueron el de mama (55%) y cuello uterino (51%). En hombres, el cáncer de próstata continúa generando el mayor número de muertes.

Detección tardía y personal limitado

Una de las principales razones detrás de la alta mortalidad es la detección tardía, asociada a una insuficiente cobertura de tamizaje, especialmente en los cánceres más letales. En el 2025, según el Minsa, apenas 1% de mujeres entre 50 y 69 años se realizó una mamografía, muy por debajo de la meta anual de 24% del Plan Multisectorial de Cáncer. La única meta de tamizaje que se alcanzó fue la de cuello uterino (14% de mujeres entre 25 a 64 años).

El resultado es crítico: en los últimos cinco años, el 56% de los casos se detectó en estadios avanzados (III y IV). Esto eleva la mortalidad en cánceres como el de próstata, mama y cuello uterino, donde la detección temprana cambia sustancialmente el pronóstico. Fátima Luna, Gerenta de Políticas Públicas de la Fundación Peruana de Cáncer (FPC), menciona que algunos pacientes deben consultar hasta cuatro médicos antes de recibir un diagnóstico adecuado. Además, Edgardo Nepo, docente en la Facultad de Ciencias de la Salud en la UPC, resalta la necesidad de una mayor personalización en los tamizajes para grupos de riesgo, como aquellos con antecedentes familiares de cáncer.

La escasez de especialistas en oncología agrava esta situación. Según el Colegio Médico del Perú, hay solo 1.200 oncólogos en el país o 3,5 médicos por cada 100 mil habitantes. Esta cifra es aún más crítica en oncología pediátrica, con solo 27 oncólogos, de los cuales solo dos se ubican fuera de Lima. Ante esta brecha, Nepo sugiere descentralizar la atención a través de un mayor aprovechamiento de la telemedicina, por ejemplo, capacitando a especialistas para el seguimiento de pacientes oncológicos.

Desabastecimiento y brecha de infraestructura

Otro problema es el desabastecimiento de medicamentos, especialmente en regiones: en el 2025, uno de cada cinco medicamentos estaba desabastecido o en substock en los institutos nacional y regionales de enfermedades neoplásicas (INEN e IREN), alcanzando un 30% en La Libertad. Además, según Luna, los institutos regionales enfrentan mayores brechas de equipamiento y especialistas, así como deficiencias de gestión, en comparación con el INEN.

Pese a ello, el presupuesto destinado a inversión para el Programa de Prevención y Control del Cáncer se ha reducido significativamente tras la implementación del IREN Centro entre el 2014 y 2019. Así, a la fecha, el presupuesto de inversión para este 2026 es 76% menor al del 2019, y ha pasado de representar cerca del 20% de los recursos totales del programa a solo el 4%.

Frente a estos recortes, Nepo subraya la urgencia de implementar un plan estratégico de inversiones, con colaboración internacional, para cerrar la brecha de infraestructura oncológica. Además, mediante alianzas público-privadas, se debe fortalecer la cadena de suministro de medicamentos y el acceso a nuevas tecnologías y terapias, mejorando así el diagnóstico temprano y la calidad del tratamiento. Considerando que solo 11 de los 35 planes de gobierno contienen propuestas para combatir el cáncer, los pacientes necesitan máxima prioridad de parte de sus futuras autoridades.