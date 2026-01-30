De acuerdo con el informe What ‘s next for pharmacies in Latin America de McKinsey & Company, cerca del 67% de los consumidores peruanos destina más de S/50 mensuales a medicamentos no cubiertos por seguros, reflejando una mayor presión por alternativas eficientes y accesibles.

Además, seis de cada diez consumidores prefieren medicamentos genéricos. A nivel regional, el 75% de los consumidores está dispuesto a cambiar un medicamento de marca por uno genérico para acceder a un mejor precio, y el 58% señala el ahorro como la principal motivación para hacerlo.

Este comportamiento posiciona al precio no solo como un atributo competitivo, sino como un factor estructural en la forma en que los consumidores acceden a tratamientos y soluciones de salud. Para las farmacias, el desafío pasa por fortalecer portafolios de genéricos, optimizar su cadena de abastecimiento y diseñar estrategias de precios que permitan mantener márgenes sin perder relevancia para el consumidor.

Cabe mencionar que esta encuesta está basada en 2.500 consumidores en 14 países de la región, con una muestra relevante de cerca de 200 participantes peruanos.

Disponibilidad del producto: el principal factor de fuga

Más allá del precio, la disponibilidad de medicamentos emerge como el principal detonante de la pérdida de clientes. El informe reveló que cerca del 40% de los consumidores que cambiaron de farmacia en los últimos años lo hicieron debido a la falta de stock del producto que buscaban, superando incluso a los altos precios como motivo de abandono.

En el mercado peruano, donde más del 80% de los consumidores elige su farmacia principal por cercanía y la mayoría la tiene a menos de diez minutos de su hogar o trabajo, la falta de inventario se traduce en una pérdida inmediata de ventas y lealtad. La alta densidad de farmacias y la baja tolerancia a la espera convierten a la gestión eficiente de inventarios y a la resiliencia de la cadena de suministro en prioridades estratégicas para competir.

Digitalización y omnicanalidad

La adopción de canales digitales continúa creciendo en la región, con un 25% de los consumidores que ya compra medicamentos en línea de forma frecuente, principalmente por conveniencia. Sin embargo, el caso peruano muestra una adopción más gradual: aunque las plataformas digitales ganan relevancia, el canal presencial sigue siendo dominante y la cercanía física continúa siendo un factor determinante en la elección de farmacia.

El estudio también identificó una creciente demanda por servicios adicionales de salud. Más de la mitad de los consumidores en la región muestra interés en servicios de baja complejidad, como atención clínica básica, asesoría nutricional y soluciones de cuidado preventivo. En Perú, cerca de una cuarta parte de los consumidores estaría dispuesta a pagar más de S/60 mensuales por planes de medicina preventiva, siempre que ofrezcan un valor claro y tangible.

“El consumidor latinoamericano, y el peruano en particular, ha elevado significativamente sus expectativas. Hoy prioriza el ahorro, la disponibilidad inmediata y la conveniencia, pero también comienza a demandar servicios que acompañen su bienestar. Las farmacias que logren equilibrar precio, variedad, cercanía y nuevos servicios de salud serán las que consoliden su liderazgo en los próximos años”, refirió el informe de McKinsey & Company.