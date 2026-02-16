El 76% de jóvenes apuesta por permanecer más de dos años en la misma empresa

Resumen

LinkedIn se consolida como la principal herramienta de búsqueda de empleo (95%), aunque las acciones de networking continúan desempeñando un papel relevante (64%). Foto: GEC.
El 76,5% de los jóvenes afirmó que le interesa permanecer más de dos años en una misma empresa, lo que rompe el mito del “joven inconstante”, históricamente otorgado a la Generación Z, que vincula el cambio frecuente de empleo con una supuesta falta de compromiso, según el último informe Talento Joven: Las motivaciones laborales de Millennials y Generación Z, elaborado por EAE Business School, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

