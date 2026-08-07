Para este 2026, ocho de cada diez empresas planean aplicar un incremento promedio de 5,1% en los sueldos de sus trabajadores. Si bien el porcentaje de compañías que prevé otorgar aumentos salariales es mayor que en años anteriores, el rango promedio del incremento será menor, según el estudio Proyecciones Salariales 2026, elaborado por EY Perú.

De acuerdo con la consultora, en los últimos cuatro años el porcentaje promedio de incremento salarial ha venido reduciéndose. En el 2023 fue de 6,5%; para el 2024 bajó a 6,3%; en el 2025 fue de 5,4%; y para este 2026 se proyecta un aumento de 5,1%. No obstante, esta tendencia no sería algo negativo.

Según Alejandra Osorio, líder de Consultoría en Capital Humano del Área Laboral de EY Perú, este comportamiento demuestra que las organizaciones adoptan políticas de compensación más sostenibles y alineadas con un entorno económico más estable, luego de haber atravesado la reducción de sueldos durante la pandemia y los fuertes incrementos salariales impulsados por el repunte de la inflación tras la emergencia sanitaria.

“Hoy observamos un escenario distinto: la inflación se encuentra en niveles mucho más controlados y las empresas están retornando gradualmente a parámetros salariales más cercanos a los que mantenía el mercado antes de la pandemia. De hecho, cuando analizamos la evolución de la encuesta, vemos que el incremento promedio ha pasado de 6,5% en 2023 a 6,3% en 2024, 5,4% en 2025 y una proyección de 5,1% para 2026. Esta tendencia es consistente con un proceso de estabilización y convergencia hacia niveles históricamente cercanos al 5%, que era el rango habitual de mercado antes de la pandemia”, destacó.

¿A quiénes se les aumentará el sueldo?

Los resultados del estudio muestran un mayor favorecimiento hacia los mandos medios, quienes percibirían un incremento promedio de 5,4%, ligeramente superior al de los profesionales (5,2%) y los altos ejecutivos (5%).

“Las organizaciones están priorizando a los mandos medios porque representan un punto crítico para la ejecución del negocio. Son perfiles que combinan liderazgo, conocimiento técnico y capacidad de gestión, por lo que su retención se viene convirtiendo en una prioridad dentro de las estrategias de compensación”, refirió.

Liderazgo es una habilidad prioritaria para todas las organizaciones, no solo en los puestos más altos, sino también en los mandos medios. Foto: iStock.

Por sectores, construcción lidera las proyecciones de incremento salarial con un promedio de 6,9%, seguido del agroindustrial (5,8%), consumo masivo (5,7%), servicios (5,5%) e industrial (5,2%). En contraste, los sectores de tecnología y logística registran los menores porcentajes de aumento.