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Resumen

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Especialista recomienda destinar la CTS a objetivos patrimoniales de largo plazo y evitar que el dinero permanezca inmovilizado o se diluya en gastos corrientes. Foto: Andina.
Especialista recomienda destinar la CTS a objetivos patrimoniales de largo plazo y evitar que el dinero permanezca inmovilizado o se diluya en gastos corrientes. Foto: Andina.
Por Maritza Saenz

Para este 2026, ocho de cada diez empresas planean aplicar un incremento promedio de 5,1% en los sueldos de sus trabajadores. Si bien el porcentaje de compañías que prevé otorgar aumentos salariales es mayor que en años anteriores, el rango promedio del incremento será menor, según el estudio Proyecciones Salariales 2026, elaborado por EY Perú.

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