Según el estudio “Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao 2025” elaborado por Experian Perú, el 83% prefiere capacitarse sobre finanzas personales en entornos digitales, mientras que solo un 14% exige que la formación sea presencial.

De acuerdo con Experian, esta preferencia confirmó un cambio generacional: la educación financiera ya no se limita a talleres o charlas presenciales, sino que se integra en las plataformas y formatos digitales que los jóvenes utilizan a diario. Los cursos online (46%), las redes sociales (33%) y los videos en YouTube (26%) se posicionan como los medios más valorados para aprender a manejar el dinero, ahorrar o entender el crédito.

“Los jóvenes están buscando aprender sobre finanzas, pero quieren hacerlo en sus propios términos: con información práctica, formatos cortos y canales digitales. El hecho de que nuestro estudio también reveló que siete de cada diez de ellos están preocupados por su situación económica refleja que existe una verdadera necesidad de orientación”, indicaron.

El estudio destacó además que la preferencia por el aprendizaje digital es aún más alta entre los jóvenes del NSE AB y C (50% y 47%, respectivamente), en los que el acceso a internet y las plataformas de capacitación está más consolidado.

Asimismo, se reveló que las nuevas generaciones ya forman parte activa del ecosistema financiero digital: 85% usa billeteras digitales y 81% tiene cuentas de ahorro. Sin embargo, su realidad económica aún impone desafíos: el 84% gana menos de S/3,000 mensuales, y más de la mitad (56%) no planifica sus gastos.

En ese contexto, el crédito aparece como una vía para avanzar y generar oportunidades. Según el mismo estudio, 3 de cada 10 jóvenes ha solicitado uno en los últimos dos años, principalmente para comprar artículos tecnológicos, del hogar o para invertir en un emprendimiento. Además, el 76% manifiesta su intención de acceder a productos crediticios en el corto plazo.