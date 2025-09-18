El reporte reveló que el 84% de los peruanos le gustaría que las recompensas y los beneficios relacionados con los viajes sean características de las tarjetas de crédito Foto: ANDINA/Renato Pajuelo.
El reporte reveló que el 84% de los peruanos le gustaría que las recompensas y los beneficios relacionados con los viajes sean características de las tarjetas de crédito Foto: ANDINA/Renato Pajuelo.
De acuerdo con el informe de Priority Pass, el 84% de los consumidores peruanos considera que el paquete de beneficios de una es igual o más importante que la reputación del banco. Además, el 89% desea recompensas relacionadas con viajes, aunque solo el 54% cuenta con ellas.

Esta brecha representa una oportunidad clara para los emisores de tarjetas, destacó Priority Pass, especialmente considerando que el 83% de los tarjetahabientes cambiaría de tarjeta si otra ofreciera acceso a salas VIP sin costo adicional, y el 92% usaría más su tarjeta si ofreciera mejores beneficios.

En ese sentido, el reporte reveló que el 84% de los peruanos le gustaría que las recompensas y los beneficios relacionados con los viajes sean características de las tarjetas de crédito y el 78% estaría dispuesto a cambiar de tarjeta de crédito por una nueva que le ofrezca acceso a la membresía en Salas VIP de aeropuertos sin costo adicional si su tarjeta de crédito actual no lo ofreciera.

En general, el 50% de los peruanos tiene acceso a las Salas VIP de los aeropuertos gracias a los beneficios que le ofrece sus productos financieros, siendo el beneficio relacionado con los viajes el primero para el 54% de los peruanos.

De acuerdo con Mauricio Molina, vicepresidente Senior de Collinson International para las Américas, Priority Pass responde a esta demanda con una propuesta integral que acompaña al viajero en cada etapa del trayecto.

Nuestros estudios reflejan que el consumidor es cada vez más exigente y valora los programas de fidelización y recompensas relacionadas con los viajes. Por eso, trabajamos para ser el aliado número uno del sector financiero ofreciendo servicios innovadores y personalizados que promueven viajes fluidos y placenteros” reiteró Molina.

Economía del bienestar

El bienestar también se ha convertido en una prioridad para los viajeros. La economía global del bienestar alcanzó los 6,3 billones de dólares en 2023 y se espera que llegue a 9 billones en 2028.

