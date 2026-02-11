El amor se registra: casi 5 mil parejas reafirmaron su relación inscribiendo su convivencia en la Sunarp

En el marco de San Valentín, cada vez más peruanos toman conciencia sobre la importancia de inscribir su convivencia, también llamada Unión de Hecho, en el Registro de Personas Naturales que administra la Sunarp. De acuerdo con la entidad, en el último año un total de 4 731 parejas decidieron inscribir su convivencia en el registro.

¿Cómo registrar una convivencia?

Sunarp explicó que el primer paso para formalizar una Unión de Hecho es acudir a un notario público donde se tramita los siguientes requisitos:

Solicitud que incluya los nombres y firmas de ambos solicitantes, así como el reconocimiento expreso que conviven no menos de dos años de manera continua.

Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el caso.

Certificado domiciliario de los solicitantes. Debe ser el mismo para ambos convivientes.

Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer, expedido por el Registro Personal de la oficina registral donde domicilian los solicitantes.

Declaración de dos testigos indicando que los solicitantes conviven dos años continuos o más.

Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos dos años continuos.

Posteriormente, el notario público realiza publicaciones de un extracto de la solicitud. Transcurridos 15 días útiles, de no presentarse oposición extenderá la escritura pública con la declaración del reconocimiento de la Unión de Hecho entre los convivientes, la cual se remitirá al Registro Personal de la Sunarp del lugar indicado por el interesado en la rogatoria del título.

El costo de inscripción de una unión de hecho en la Sunarp es de S/26,40. Los gastos notariales varían de acuerdo a la notaría elegida. También se puede solicitar la inscripción del reconocimiento a través de la vía judicial, en cuyo caso se deberá presentar el parte judicial que contiene el oficio del juez, adjuntando las copias de la sentencia, así como de la resolución que declara consentida o ejecutoriada la sentencia, certificadas por un auxiliar jurisdiccional. En ambos casos, deberá indicarse el número de DNI de los convivientes

Cabe precisar que las parejas deben encontrarse libres de impedimento matrimonial, cuando los convivientes estén de acuerdo en registrar la Unión de Hecho en el Registro Personal de la Sunarp. A diferencia del matrimonio, donde existe la opción de elegir entre el régimen de sociedad de gananciales y régimen patrimonial de separación de bienes, en esta unión el régimen de sociedad de gananciales es único y forzoso, es decir, todos los bienes y rentas obtenidas durante la vigencia pertenecen a los convivientes en partes iguales.

Una vez inscrito el acto en la Sunarp, automáticamente se generan los derechos sucesorios entre sus integrantes. La pareja precisa la fecha de inicio de la relación, así como la de su finalización, en caso se produjera, ello con el objetivo de diferenciar con exactitud los bienes muebles e inmuebles que les corresponden a cada uno y evitar una injusta redistribución de su patrimonio.