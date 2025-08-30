Claudia Inga Martínez
El bar Queirolo y otros negocios emblemáticos que han tenido disputas por el uso de sus marcas, ¿por qué estos casos son frecuentes?
¿Sabía usted que existían dos restobares Queirolo en la capital pero que no tenía relación directa uno con el otro? Así las cosas, ¿por qué usaban el mismo nombre? La Antigua Taberna Queirolo, ubicada en Pueblo Libre, abrió sus puertas en 1880, en una casona de la época. La bodega Santiago Queirolo, enfocada en la elaboración y venta de vinos y piscos ,funcionaba cerca de la taberna. Por su parte, el restobar Queirolo, ubicado en el corazón del centro de Lima, nació en 1920 con el nombre de Bodega La Florida, propiedad de Victorio Mosto y Margarita Queirolo, que vendieron el negocio a Carlos Queirolo. Desde entonces, el restobar pasó a llamarse ‘Queirolo’.

