El MN Glovis Leader, llegará al Terminal Norte Multipropósito, operado por APM Terminals Callao. De acuerdo con la compañía, representa un nuevo avance para la actividad portuaria peruana ya que es el buque porta vehículos de mayor capacidad en el mundo.

A diferencia de los buques porta vehículos que arriban habitualmente al país, con una capacidad promedio de entre 5.000 y 6.500 unidades, el MN Glovis Leader puede transportar hasta 10.800 vehículos. Puede trasladar distintos tipos de vehículos, incluidos modelos eléctricos, híbridos y maquinaria pesada para proyectos de minería, infraestructura, entre otros.

“Atender una nave de estas características confirma que nuestra infraestructura, equipos y talento operativo están preparados para responder a las nuevas demandas de la industria automotriz . Este hito demuestra que APM Terminals Callao continúa fortaleciendo las capacidades del Terminal Norte para recibir embarcaciones cada vez más modernas, asegurando operaciones eficientes y confiables para nuestros clientes”, señaló Stephany Bravo De Rueda, gerente comercial de carga general de APM Terminals Callao.

Además de su capacidad récord, el MN Glovis Leader destaca por incorporar criterios de sostenibilidad al funcionar con Gas Natural Licuado (GNL), un combustible más limpio que los combustibles marinos tradicionales.

Cabe precisar que las inversiones ejecutadas en proyectos anteriores han permitido que el Terminal Norte esté preparado para recibir embarcaciones de estas características. Este proceso continuará con la etapa 3B, una nueva etapa que se desarrollará en dos partes e implica una inversión de US$570 millones que contempla obras civiles para carga general y contenedorizada. El próximo inicio de obras será el 26 de junio de 2026.

APM Terminals Callao señaló que la presencia de esta nave en el Callao reafirma su compromiso con una infraestructura portuaria moderna, eficiente y sostenible, capaz de atender las nuevas tendencias del transporte marítimo internacional y contribuir a la competitividad del comercio exterior peruano.