APM Terminals Callao señaló que la presencia de esta nave en el Callao reafirma su compromiso con una infraestructura portuaria moderna. Foto: GEC.
APM Terminals Callao señaló que la presencia de esta nave en el Callao reafirma su compromiso con una infraestructura portuaria moderna. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El MN Glovis Leader, llegará al Terminal Norte Multipropósito, operado por APM Terminals Callao. De acuerdo con la compañía, representa un nuevo avance para la actividad portuaria peruana ya que es el buque porta vehículos de mayor capacidad en el mundo.

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