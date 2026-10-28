En el Perú, este escenario plantea dos riesgos a la vez: menos agua almacenada en las cabeceras de cuenca y eventos extremos más difíciles de prever, como sequías, lluvias intensas e inundaciones. Foto: EFE.
En el Perú, este escenario plantea dos riesgos a la vez: menos agua almacenada en las cabeceras de cuenca y eventos extremos más difíciles de prever, como sequías, lluvias intensas e inundaciones. Foto: EFE.
Por Redacción EC

El Perú ha perdido el 56% de la superficie glaciar que tenía en 1962, según el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). En la región Lima, la cordillera La Viuda ha perdido el 88 % de su cobertura en el mismo periodo.

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