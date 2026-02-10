El cobre empieza el 2026 con alta volatilidad y alzas difíciles de sostener, según Scotiabank

Resumen

El cobre no logró sostenerse sobre US$ 6/lb ante menor demanda física en China y acumulación de inventarios. Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg
El cobre no logró sostenerse sobre US$ 6/lb ante menor demanda física en China y acumulación de inventarios.
/ Lauren Petracca
Por Redacción EC

El cobre empezó el 2026 con alta volatilidad y alzas difíciles de sostener. El precio registró un nuevo máximo histórico por encima de los US$6/lb, indicó Scotiabank. La reciente fortaleza del dólar (DXY) también apoyó las caídas en el metal.

