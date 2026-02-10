El cobre empieza el 2026 con alta volatilidad y alzas difíciles de sostener, según Scotiabank

El cobre empezó el 2026 con alta volatilidad y alzas difíciles de sostener. El precio registró un nuevo máximo histórico por encima de los US$6/lb, indicó Scotiabank. La reciente fortaleza del dólar (DXY) también apoyó las caídas en el metal.

El cobre, clave para la electrificación, construcción, así como para nuevas tecnologías, data centers, y transición a energías limpias, subió 42% en 2025. En lo que va del 2026, acumula un alza de 3,5%, moderándose tras registrar un avance de 12% en enero.

De acuerdo con el informe, en lo que va de febrero, el cobre “toma un respiro” con tomas de ganancias tras el rally visto desde fines del 2025. La corrección también viene acompañada de señales de menor demanda industrial por cobre físico en China debido a que los precios récord se traducen en mayores costos finales.

Un indicativo es que la prima Yangsham, que refleja cuánto está dispuesto a pagar el mercado chino sobre los precios de LME, se haya ido desacelerando, en línea con el incremento del precio del cobre, hasta US$20/t en enero, su nivel más bajo desde junio 2024.

Cuando la prima baja, suele reflejar menor disposición a pagar por importaciones, en línea con una demanda física más contenida. En el corto plazo, precios sobre US$6/lb no serían sostenibles para la demanda.

Asimismo, el incremento de los inventarios ha respaldado el proceso de corrección del cobre. Los inventarios visibles siguieron repuntando en Comex, donde en los últimos meses se alcanzaron niveles récord por el reestockeamiento ante posibles aranceles de EEUU. Además, los inventarios también aumentaron en LME y Shanghái, en línea con una demanda china más moderada. El incremento de los inventarios de la LME también sugiere que se desviaron suministros desde Comex, después de que desapareciera el arbitraje entre ambos precios.

El próximo catalizador de corrección pueden ser las celebraciones por el Año Nuevo Lunar. En China, los feriados se extienden hasta por 10 días. Con las vacaciones cerca, la demanda downstream china suele enfriarse, la reposición de inventarios aumenta ya que la actividad industrial y logística se reduce, lo que genera una acumulación de inventarios estacionales de corto plazo.

“En este contexto, no descartamos que el cobre siga pasando por un período breve de corrección. Tras los feriados, la actividad china se normaliza gradualmente y el cobre podría recuperar parte de las caídas a finales de mes. El mercado de futuros de Shanghái permanecerá cerrado del 13 al 24 de febrero”, indicaron.

A mediano y largo plazo, el sesgo para el cobre sigue siendo positivo. La demanda estructural asociada a la electrificación, transición energética, data centers y la expansión de la IA se mantiene sólida; mientras que, por el lado de la oferta, la falta de nuevos proyectos grandes en el corto plazo y los tiempos de desarrollo mantienen el mercado físico ajustado. “Bajo este escenario, hay más probabilidades de registrar déficits en los próximos años, aumentando la probabilidad de seguir viendo precios altos e incluso nuevos máximos”, añaden.