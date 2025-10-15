El cobre se recuperó después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunciara otro recorte de tasas en Estados Unidos este mes y los operadores en la reunión anual más grande de la industria dijeran que un precio de US$5,44 por libra está al alcance, según Bloomberg.

De esta manera, el cobre subió un 1,1% , a US$4,85 por tonelada, en la Bolsa de Metales de Londres (LME) a las 12:08, hora local. Los demás metales industriales también subieron. Cabe precisar que el metal rojo es considerado un indicador de la economía mundial debido a su uso industrial generalizado.

El comentario del presidente de la Fed ayudó a impulsar los precios después de que las tensiones entre Estados Unidos y China descarrilaron el repunte que llevó al cobre a una distancia cercana a un récord por encima de los US$5 por libra la semana pasada.

El cobre se ha visto respaldado en los últimos meses por una serie de fluctuaciones globales. interrupciones de minas, lo que pone de relieve los importantes desafíos que tenemos por delante para satisfacer la creciente demanda del metal utilizado en la fabricación y que es clave para la creciente electrificación del mundo.

Kenny Ives, quien dirige el brazo comercial del gigante minero chino Grupo CMOC, dijo en un evento de Bloomberg durante la Semana de la LME en Londres que los precios podrían potencialmente terminar el año en US$5,4 por libra. El jefe de la unidad de investigación de metales de Mercuria Energy, Nick Snowdon, consideró que ese nivel podría alcanzarse “con bastante facilidad” dadas las graves dificultades de suministro y el flujo de capital de los inversores hacia los metales.

Los precios de los metales se han visto afectados por las fluctuaciones de la confianza desde el viernes, cuando Donald Trump propuso nuevas sanciones comerciales contra China, el principal comprador de cobre y otras materias primas. En su última andanada, el presidente estadounidense anunció que podría suspender el comercio de aceite de cocina con China en represalia por la suspensión de las compras de soja estadounidense.

Sin embargo, hubo algunos tonos conciliadores , ya que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, predijo que las tensiones con China se aliviarían.

Otras voces en el evento de la LME fueron más cautelosas. “China probablemente ya superó el pico de su último ciclo industrial, y los precios suelen retrasarse entre tres y seis meses en dichos ciclos”, afirmó Graeme Train , jefe de análisis de metales y minerales de Trafigura Group. Eoin Dinsmore , analista de Goldman Sachs Group Inc., agregó que el mercado global aún presenta superávit y se equilibrará el próximo año.