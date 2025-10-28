Roque Benavides, presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería (ProUni), lidera junto al Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima (CIP Lima) la alianza “Ingenieros para el Perú” (IPP), un proyecto destinado a posicionar a la ingeniería como motor de innovación, productividad y desarrollo nacional.

Inspirada en el modelo europeo Engineers for Europe (E4E), la iniciativa propone certificar competencias transversales en los ingenieros peruanos para asegurar un talento preparado frente a los desafíos tecnológicos, sociales y productivos del país. El modelo de la alianza se basa en las cinco hélices del desarrollo —academia, empresa, Estado, sociedad civil y sostenibilidad ambiental— con el propósito de consolidar un ecosistema de calidad y competitividad profesional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“La ingeniería es el motor del desarrollo nacional. Si queremos un Perú competitivo, necesitamos ingenieros con capacidades validadas, liderazgo, visión digital e innovación. Esa es la apuesta de esta alianza”, afirmó Benavides.

ProUni, bajo la presidencia de Benavides, liderará la actualización técnica y metodológica, mientras que el CIP Lima asumirá el rol de ente certificador. Durante las mesas de trabajo realizadas el 21 y 22 de octubre, representantes del sector empresarial, académico y público coincidieron en la necesidad de contar con ingenieros que desarrollen liderazgo, pensamiento crítico y alfabetización digital para impulsar el crecimiento económico.

MÁS INFORMACIÓN: Aeropuerto Jorge Chávez: qué revela el TUUA de transferencia y el flujo de pasajeros sobre la conectividad del Perú

Por su parte, el ingeniero Edwin Chávarri, decano del CIP Lima, destacó que esta alianza “marca un antes y un después en la profesionalización de la ingeniería nacional y su contribución al desarrollo del país”.

A su vez, la ingeniera Lourdes Carreras, directora tesorera del CIP Lima, señaló que “fortalecer las competencias de nuestros ingenieros no es solo un desafío técnico, sino una estrategia nacional que impacta directamente en la productividad y la competitividad del país”.