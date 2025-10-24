Según el nuevo estudio Destape Regional 2025, elaborado por la consultora de insights y marketing Consumer Truth, el consumo masivo (34%), por su impacto tangible en la vida diaria, el sector financiero (35%), como habilitador de proyectos y oportunidades, la agroindustria (40%), por su papel en el empleo y la producción nacional, son percibidos como principales motores de desarrollo en las regiones.

Además, en el sur, la minería destaca como pilar económico (Cerro Veder 44%). A nivel nacional, la industria alimentaria con Gloria (71%) simboliza progreso y desarrollo.

Según, el informe estas percepciones revelan que el crecimiento se construye desde lo visible y cercano: supermercados que llegan a más barrios, créditos que financian sueños, empresas agroindustriales que generan trabajo y marcas que logran ser parte del orgullo nacional.

“El desarrollo se construye desde lo tangible, lo visible y lo cercano: aquello que transforma la vida cotidiana”, afirmó Jorge Izaguirre, Director de Proyectos en Consumer Truth.

Asimismo, el Destape Regional 2025 muestra un país que exige menos retórica y más acción, menos política tradicional y más gestión empresarial. A través de 1.196 encuestas en 12 ciudades y 5 macro-regiones, el estudio revela un giro en la percepción de progreso: los peruanos priorizan líderes que gestionen como empresarios y profesionales, economistas, administradores, ingenieros y científicos por encima de políticos tradicionales.

Uno de cada cuatro encuestados en regiones prefiere un liderazgo empresarial, siendo este el perfil más valorado para conducir el desarrollo nacional. “El Perú ya no busca líderes lejanos, sino referentes que entiendan su calle, sus urgencias y su verdad”, sostiene Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth.