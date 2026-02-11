El costo del amor: cuánto gastan los peruanos por San Valentín entre delivery, escapadas y regalos de último minuto

Febrero siempre llega con corazones, promociones y una pregunta: ¿el amor tiene precio? Este 14 de febrero, que además cae sábado, San Valentín vuelve a convertirse en una de las fechas más intensas —y rentables— para el comercio, el delivery y el turismo. Flores que llegan en menos de una hora, cenas armadas en casa, escapadas urbanas y experiencias gastronómicas se imponen sobre los regalos tradicionales, confirmando que el gasto ya no se mide solo en productos, sino en emociones.

De hecho, el 60% de limeños asegura que va a dar algún tipo de regalo este San Valentín. Siendo los jóvenes de 18 a 25 años los que más regalarán, al igual que los de 39 a 45 años quienes también darán algún detalle, de acuerdo al estudio de celebración del 14 de febrero, realizado por Global Research Marketing (GRM) en alianza con Venta Profesional.

“Frente a años anteriores, se observa un ligero incremento en la intención de celebrar San Valentín, impulsado principalmente por los jóvenes de 18 a 35 años. Asimismo, se registra un mayor gasto promedio, ya que la celebración ha dejado de centrarse solo en la pareja y hoy se extiende a amigos, familia, hijos, y hasta la mascota”, explica Giuliana Reyna, gerenta general de GRM.

Febrero siempre llega con corazones, promociones y una pregunta: ¿el amor tiene precio? (Foto: Freepik)

¿Cuánto gastarán los limeños? La ejecutiva señala que el gasto promedio muestra un incremento significativo, pasa de S/210 el año pasado a S/342 este año. Un aumento que estaría asociado- afirma- a que la fecha coincide con un fin de semana, lo que impulsa la realización de más actividades y la compra de regalos.

Las plataformas de delivery y ‘quick commerce’, por su parte, anticipan una campaña récord. En Rappi, los pedidos crecerían alrededor de 40% frente al mismo periodo de 2025, impulsados por la urgencia y la necesidad de resolver planes de último momento. “San Valentín combina emocionalidad, urgencia y alta intención de compra. Hoy el delivery es parte central de cómo se celebran las fechas especiales”, señala Miguel Niño, Head de e-commerce de Rappi Perú.

El ticket promedio en delivery supera los S/ 100, mientras que en ‘quick commerce’ puede llegar a S/ 150, especialmente en combos que integran flores, chocolates, bebidas y regalos listos para entregar. Las categorías más demandadas son Flores y Giftbox, seguidas de restaurantes, postres, licores y desayunos especiales.

En PedidosYa, la proyección es aún más ambiciosa. La plataforma espera un crecimiento de 50% en la demanda, reflejando la consolidación del ‘quick commerce’ como una solución habitual para celebraciones de último momento. “Observamos que el ticket promedio para esta campaña muestra una tendencia al alza, con un crecimiento cercano al 10% frente al año anterior”, explica Melissa Tejada, directora de Marketing de PedidosYa.

Febrero siempre llega con corazones, promociones y una pregunta: ¿el amor tiene precio?

Además, según comenta, Perú se posiciona como el mercado con mayor demanda de flores en América Latina dentro de los países donde opera la plataforma, consolidando a San Valentín como una de las campañas más relevantes del primer trimestre.

José Ramón Alonso, gerente de marketing y e-commerce de Rosatel, explica que, si bien el hecho de que el 14 de febrero se de un sábado este año no modifica la expectativa de ventas, sí exige una operación logística distinta. Actualmente, el 60% de las ventas se realiza en tiendas físicas y el 40% vía delivery, con pedidos que suelen realizarse con al menos dos días de anticipación, aunque la marca también se prepara para la demanda de último momento a través de rangos de entrega de una hora, aplicativos y alianzas con plataformas de delivery.

Este comportamiento se refleja también en los medios de pago. De acuerdo con Emigdio Campos, gerente de Business Analytics de Niubiz, San Valentín se ha consolidado como una de las campañas más dinámicas del año para el comercio, con un crecimiento de más de 20% en el número de transacciones digitales frente al año anterior.

“La fecha confirma una tendencia clara: más pagos digitales y celebraciones focalizadas, donde el consumidor prioriza experiencias accesibles y decisiones de compra rápidas”, explica.

El dinamismo de la campaña también se refleja en las pequeñas y medianas empresas. Desde el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, su presidente Rodolfo Ojeda estima que las ventas por San Valentín 2026 crecerán entre 18% y 25% frente al año pasado, impulsadas por una mayor confianza del consumidor y por la capacidad de las mypes para innovar en su oferta. Es más, para sectores como gastronomía y servicios experienciales, esta campaña puede representar entre el 10% y 15% de sus ingresos del primer trimestre.

Febrero siempre llega con corazones, promociones y una pregunta: ¿el amor tiene precio?

Celebración en casa, pero con experiencia completa

Lejos de los restaurantes llenos, muchos peruanos optan por armar la experiencia en casa. Restaurantes con propuestas para compartir, postres, bebidas, decoración y belleza concentran una parte importante del gasto.

“El consumo en restaurantes con propuestas para compartir crecería alrededor de 40% frente a un día promedio”, afirma Bernardo Portugal, director Comercial de PedidosYa. Marcas con conceptos diferenciados han diseñado ofertas que cubren desde el desayuno hasta los postres, respondiendo a esta tendencia.

Este comportamiento se complementa con el crecimiento de categorías no tradicionales como belleza, cuidado personal y decoración para el hogar, que avanzan entre 25% y 30%, reforzando la idea de que San Valentín ya no es solo una cena, sino una experiencia integral.

De hecho, de acuerdo al reporte de GRM, este año un 34% de limeños comenta celebrará cenando o con algún plan en casa, 3 puntos porcentuales más que el año pasado y 6 puntos porcentuales menos que en el 2024. Una tendencia que, sin duda, va en aumento.

Febrero siempre llega con corazones, promociones y una pregunta: ¿el amor tiene precio? (Foto: Difusión)

¿Más gasto, más amor?

Desde el retail, las proyecciones también son optimistas. Según proyecciones del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima, las ventas del sector podrían sumar S/630 millones, lo que representaría un crecimiento de 5% respecto al año anterior. Leslie Passalacqua, presidenta del gremio, señaló que este monto impulsará las ventas de febrero alcanzando los S/1.700 millones, mes que también contiene las campañas de liquidación de verano y vuelta a clases.

Si bien los regalos clásicos como flores, joyas y chocolates siguen liderando la demanda, el comportamiento del consumidor ha evolucionado hacia una mayor preferencia por experiencias y bienestar. Este cambio en los hábitos de consumo se nota en el aumento del ticket promedio, que se estima entre S/220 y S/300 por persona, superior al del año pasado. “Esto responde a la búsqueda de regalos con mayor valor y al uso creciente de billeteras digitales, que facilitan transacciones rápidas y seguras”, anota Passalacqua.

De manera conservadora, el gremio de mypes proyecta, por su parte, que la campaña de San Valentín movilizará entre S/ 180 millones y S/ 220 millones, consolidándose como una de las fechas más estratégicas del primer trimestre para este segmento empresarial.

En cuanto al gasto, el ticket promedio esperado se ubica entre S/ 100 y S/ 200 por persona, con una tendencia creciente hacia regalos experienciales y personalizados. Según el gremio, cerca del 40% de las compras ya se concreta desde la última semana de enero, gracias al comercio digital y a la demanda de productos hechos a medida, aunque el pico de consumo sigue concentrándose en los días previos al 14.

Aunque las experiencias ganan terreno, las flores siguen siendo protagonistas, mantienen su lugar como uno de los regalos más representativos de la fecha, aunque con una propuesta cada vez más sofisticada. Desde Rosatel, una de las marcas emblemáticas del rubro, proyectan un crecimiento de 10% en ventas durante esta campaña de San Valentín, con más de 30.000 pedidos solo en Lima entre el 13 y 14 de febrero.

Este 14 de febrero, que además cae sábado, San Valentín vuelve a convertirse en una de las fechas más intensas —y rentables— para el comercio, el delivery y el turismo. (Foto: Pixabay)

Entre los productos más demandados destacan la icónica caja Rosatel y las sombrereras, con rosas y tulipanes como las flores estrella. Para esta campaña, la marca ha apostado por ediciones especiales, como una caja roja exclusiva por San Valentín, una versión XL de un metro de largo con 30 rosas y nuevas presentaciones que combinan flores con chocolates, peluches y vinos. A ello se suma el lanzamiento del “Rosatel Latte”, una propuesta especial de su cafetería en La Molina.

Florelima, por su parte, proyecta incrementar sus ventas en 50% durante esta campaña. “El fin de semana ayuda, pero también es el resultado de casi cuatro años de trabajo para ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes”, señala Grabiela Lobatón, CEO de Florelima.

El gasto promedio es de S/ 160, con productos más demandados como el ramo de 12 rosas rojas, cajas de tulipanes y box premium. A ello se suman complementos como peluches, globos, chocolates y vinos, con promociones desde S/ 49.90 en aplicativos de delivery.

Según Niubiz, el crecimiento en el 2025 estuvo liderado por los rubros tradicionalmente asociados a la fecha. Las florerías registraron un incremento de 1.484% en transacciones frente a las cuatro semanas previas, seguidas por dulcerías y confiterías (+68%), panaderías y pastelerías (+57%) y restaurantes (+56%).

En cuanto a los medios de pago, Niubiz identificó que en el 2025, las tarjetas de débito y crédito concentraron el 88% del volumen total de compras durante la campaña, mientras que las billeteras digitales alcanzaron el 24% de las transacciones, consolidándose como una alternativa clave en fechas de alta demanda.

¿Dónde buscarán sus regalos? El 63% de limeños confiesa que se inspira en redes sociales como Instagram o TikTok para saber qué comprará para esta fecha, 34% en tiendas físicas, 25% publicidad y promociones.

Este 14 de febrero, que además cae sábado, San Valentín vuelve a convertirse en una de las fechas más intensas —y rentables— para el comercio, el delivery y el turismo. | Foto: Istock.

Escapadas, cenas y hoteles: el amor también viaja

Reyna agrega que, en efecto, al coincidir con el fin de semana, la campaña se extiende y se refuerza el deseo de celebración. Incluso, algunos optarán por viajes cortos a destinos cercanos a Lima, mientras que quienes permanezcan en la ciudad priorizarán actividades que incluyan experiencias y entretenimiento.

“El fin de semana no solo se extiende el periodo de celebración, sino que se diversifica el gasto hacia turismo local, gastronomía y ocio, generando un impacto multiplicador en la economía de las pequeñas empresas”, señala Ojeda.

En el sector hotelero, San Valentín se consolida como un motor clave, especialmente para los hoteles urbanos. Juan Stoessel, CEO y fundador de Casa Andina, señala que las parejas buscan paquetes “todo incluido”, con cenas, spa y beneficios como ‘late check-out’.

“El ticket promedio sube entre 15% y 20% cuando San Valentín cae fin de semana, como este año”, explica. Lima y Arequipa lideran la demanda urbana, mientras que Paracas y las playas del norte concentran las escapadas de relax por la temporada de verano.

Este 14 de febrero, que además cae sábado, San Valentín vuelve a convertirse en una de las fechas más intensas —y rentables— para el comercio, el delivery y el turismo.

Hoteles Costa del Sol, por su parte, desplegará una oferta gastronómica y musical simultánea en nueve ciudades del país, con lo que tiene una proyección de ventas de S/ 220 mil solo por la fecha. “San Valentín es una oportunidad para proponer experiencias diferenciadas en cada ciudad, integrando gastronomía y entretenimiento”, señala Geilan Mustafá, directora Corporativa de Marketing de la cadena.

San Valentín 2026 confirma una tendencia clara: el consumidor peruano puede ser más cauteloso en el día a día, pero no escatima cuando se trata de celebrar emociones. Ya sea con flores entregadas en una hora, una cena en casa, una escapada urbana o una experiencia gastronómica, el amor puede costar pero sigue vendiendo.