El crecimiento del Perú depende del capital humano, advierten expertos en Perú Sostenible

Para que el Perú crezca a mayores tasas, entre 4% y 6%, necesita de capital humano, indicó Elmer Cuba, socio de Macroconsult, durante el panel Personas en la Cumbre Perú Sostenible 2025.

En ese sentido, explicó que dos puntos del producto bruto interno (PBI) potencial que tiene el Perú se explica por la inversión privada. Además, señaló que la brecha más importante a cerrar en el país, además de los problemas sectoriales, es el PBI.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Y es que, pese a los avances que ha tenido el país, todavía existen brechas por atender. Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, sostuvo como ejemplo que la mitad de estudiantes de primaria en el país no leen con entendimiento y el 50% de alumnos no alcanzan el nivel esperado a sus 15 años.

Asimismo, Iván Lanegra, coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD Perú, apuntó que entre el 2017 y el 2024, nuestro país tuvo un pequeño avance de 2% en el índice de desarrollo humano. Agregó que hay una brecha alta e índices bajos, en especial en las zonas amazónicas y del altiplano.

¿Cómo se puede atender esta situación? Según Lanegra, se tienen que identificar a los actores que se puedan ver beneficiados a mediano y largo plazo, con el objetivo de que se establezcan acuerdos para mejorar las condiciones en el país y promover una mejor educación y acceso a servicios.

A su vez, Stefan Dercon, profesor de Economía Universidad de Oxford, señaló en la plenaria ‘Desarrollo humano: garantizando servicios básicos para una vida digna‘ que para tener estabilidad, se va a requerir tener un trato con las ‘elites’. Para las coaliciones de poder, añadió, el crecimiento y desarrollo de los países son una apuesta, por la que requieren predictibilidad.

Es importante ser constructivo y pragmático, sostuvo.

Para que el Perú crezca a mayores tasas, entre 4% y 6%, necesita de capital humano, indicó Elmer Cuba, socio de Macroconsult, durante el panel Personas en la Cumbre Perú Sostenible 2025. (Foto: Archivo)

Por su parte, Mariana Costa, cofundadora y presidenta de Laboratoria, consideró en el Panel Personas que en el país se deben de seleccionar un conjunto de problemas y “obsesionarse” con estos para atender las brechas en el país.

A ello, agregó, se deben crear islas institucionales, como fue con el Banco Central de Reserva del Perú.

Un punto a considerar, apuntó Costa, es preparar a los jóvenes para la hacer uso crítico de la tecnología.

Asimismo, en el caso de salud, Midori de Habich, directora técnica del Instituto de Análisis y Gestión (IAGES) y exministra de Salud, indicó que se necesita reforzar la atención primaria de salud en el país.

En el caso de Saavedra, consideró que los Estados en América Latina deben brindar salud y educación. Sin embargo, precisó que no sabría si los países de la región pueden hacer política industrial.