El crédito directo (bancos y financieras) creció en niveles cercanos a 8,5% anual en el segundo trimestre del 2026, por encima del 7,0% registrado en el primer trimestre del 2026 y registrando el mayor crecimiento desde inicios del 2021, informó Scotiabank.

“El crédito mantiene una tendencia positiva, pero con una ligera desaceleración en el crédito a empresas. Su crecimiento está en línea con el dinamismo de la actividad económica que registró una expansión de 3,2% entre enero y mayo”, explicó el informe.

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Por otro lado, el crédito a empresas creció alrededor de 7,0% anual, manteniendo el ritmo promedio de crecimiento pese a una ligera desaceleración en junio, y el crédito a personas se aceleró a niveles cercanos a 10,0% anual, consolidando un crecimiento robusto.

El crédito a empresas continuó creciendo a buen ritmo, pero mostrando una ligera desaceleración en términos anuales, lo que habría estado en línea con la evolución de la inversión privada, la cual habría crecido alrededor de 10% durante el segundo trimestre del 2026, según estimaciones de Scotiabank, tras haberse expandido 13.2% durante el primer trimestre del 2026.

En junio se registró un flujo de crédito menor en comparación con mayo, pero aún siendo positivo. La mayoría de carteras mostró una desaceleración, destacando el crédito corporativo y medianas empresas.

Por el contrario, los créditos a pequeñas y microempresas mostraron un mejor desempeño respecto al primer trimestre del 2026. En el crédito a pequeñas empresas, el crecimiento se mantuvo alrededor de 12,5% en el segundo trimestre del 2026, y viene registrando un crecimiento superior al 10% desde inicios de año. Por el lado de microempresas, la cartera aún se mantiene en terreno negativo, pero se observa una recuperación en los últimos meses, pasando de -13,1% en marzo a -10,6% en junio.

El crédito a personas mostró un buen ritmo de expansión, creciendo cerca de 10,0%, en términos anuales. Se observó una consolidación de la tendencia alcista, registrando también un buen dinamismo en los flujos. El crédito hipotecario se mantiene sólido, creciendo en torno a 7,5% anual y mostrando en el segundo trimestre del 2026 flujos por encima del primer trimestre, en línea con la mayor venta de viviendas nuevas, que registró un crecimiento de 26% durante el primer semestre del 2026.

El crédito de consumo registró un crecimiento superior a 12,0% anual en el segundo trimestre del 2026, por encima de la cifra del primer trimestre (8,3%), impulsado por el dinamismo del consumo privado que habría registrado un crecimiento similar que en el primer trimestre del 2026 (3,5%). Asimismo, se observó un incremento en los flujos en el segundo trimestre, cercano a niveles observados en marzo de 2022, lo que estaría relacionado con la evolución positiva del empleo laboral formal y los bajos niveles de morosidad.

Finalmente, Scotiabank cree que el crédito directo continuará mostrando un buen dinamismo gracias a la mejora de las expectativas empresariales con el nuevo gobierno y pese a los factores climáticos adversos asociados al fenómeno de El Niño. “Para fines del 2026 proyectamos un crecimiento del crédito directo en torno a 8,0%. Así, prevemos que el crédito a empresas se mantenga alrededor de 7,0%, pero con un mayor dinamismo en el segmento de microempresas para fin de periodo. Asimismo, prevemos que la evolución positiva de la demanda interna se mantenga e impulse el crecimiento del crédito a personas en torno a 9,0%”.