El crédito a personas mostró un buen ritmo de expansión, creciendo cerca de 10,0%, en términos anuales. (Foto: Pexels)
El crédito a personas mostró un buen ritmo de expansión, creciendo cerca de 10,0%, en términos anuales. (Foto: Pexels)
Por Redacción EC

El crédito directo (bancos y financieras) creció en niveles cercanos a 8,5% anual en el segundo trimestre del 2026, por encima del 7,0% registrado en el primer trimestre del 2026 y registrando el mayor crecimiento desde inicios del 2021, informó Scotiabank.

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