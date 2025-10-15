El crecimiento del crédito privado en América Latina aún se encuentra en sus primeras etapas. Si bien el crédito privado de la región es relativamente pequeño, ha aumentado rápidamente, ganando terreno, hasta alcanzar los US$14.9 millones en diciembre del 2024, desde US$4.2 mil millones en diciembre de 2025, según Moody ‘s Ratings.

Brasil representa el 70% de los activos administrados (AUM, por sus siglas en inglés) de la región. “Si bien el crecimiento ha sido sólido, la región representa solo el 0,6% del mercado global de crédito privado. Esperamos que el fuerte crecimiento continúe debido al bajo valor de base, pero la escala de crecimiento será inferior a la de Europa, Medio Oriente y África, y EE. UU.”, explicó Moody ‘s Ratings.

Los mercados de capitales locales de Brasil han madurado, lo que ha mejorado las perspectivas del crédito privado

Estos mercados de capitales se han profundizado en los últimos 15 años, y el auge de las principales plataformas de inversión ha aumentado la liquidez y el apetito por empresas más pequeñas e instrumentos financieros con vencimientos más prolongados.

En ese sentido, los AUM de la industria de inversiones brasileña registró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) promedio del 16% en cinco años, y los inversores minoristas pasaron de los depósitos tradicionales a los mercados de capitales. Esta liquidez adicional también podría fluir cada vez más hacia el crédito privado, lo que respaldaría la expansión de nuevas vías de financiamiento para las empresas a medida que los fondos buscan rendimientos y asignaciones alternativas.

El crédito privado está surgiendo en el financiamiento de infraestructura debido al limitado financiamiento público y a la caída de la actividad bancaria

Las crecientes necesidades de infraestructura de América Latina están aumentando la demanda de soluciones de capital privado. Históricamente, la inversión en infraestructura de la región ha sido financiada en su mayoría con fondos públicos. Sin embargo, las crecientes presiones fiscales y los desafíos macroeconómicos, la elevada deuda externa y las tasas de interés estadounidenses, los déficits fiscales y la depreciación cambiaria, están limitando la capacidad de los gobiernos para financiar proyectos que requieren grandes sumas de capital. A medida que el financiamiento público resulta insuficiente y el capital privado tradicional enfrenta restricciones regulatorias, el crédito privado se está convirtiendo en una fuente fundamental para el financiamiento de infraestructura.

Sin embargo, los cambios en los canales de préstamos tradicionales de los bancos también han fomentado las operaciones de crédito privado. México, Chile, Perú, Brasil y Colombia están viendo una mayor participación en los préstamos directos para el financiamiento de infraestructura y los préstamos respaldados por activos. Los bancos están intensificando las colaboraciones con fondos de crédito privado, lo que contribuye a la expansión del mercado de las obligaciones respaldadas por préstamos (CLO, por sus siglas en inglés).

Los bancos siguen siendo los principales proveedores de crédito de la región

El informe de Moody ‘s Ratings precisó además, que los bancos siguen siendo los principales proveedores de crédito de la región. Explicaron que los grandes bancos dominan estos mercados, gracias a las tasas de interés de dos dígitos y a los consiguientes problemas asociados con los mercados de capitales subdesarrollados en la mayor parte de la región. Los obstáculos persistentes en la ejecución de garantías y la recuperación del crédito les han dado a los bancos tradicionales una gran ventaja frente a la competencia en los mercados financieros regionales.

“La mayoría de las empresas dependen de préstamos bancarios y mercados de capitales aún en desarrollo, y solo las grandes empresas acceden a inversores internacionales. Es poco probable que el dominio de los bancos cambie significativamente en los próximos trimestres, ya que los altos diferenciales, la competencia limitada y la remuneración adecuada de los activos ponderados por riesgo contribuyen a su solidez a corto plazo”, remarcó Moody ‘s Ratings.

Del crédito total otorgado en América Latina, el 66% proviene de los bancos y el 34% de los mercados de capitales, en comparación con casi el 70% proveniente de los mercados de capitales estadounidenses. El margen de interés neto (NIM, por sus siglas en inglés) promedio de los bancos de América Latina fue del 5.4% en diciembre del 2024, en comparación con un promedio global del 1.9% en el mismo período.