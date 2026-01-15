El directorio de APC informó que este miércoles 14 de enero en sesión extraordinaria se aprobó la desvinculación con efecto inmediato de Manuel Enrique Acuña Forno al cargo de gerente general.

La decisión se da luego de que Acuña Forno agrediera a una transeúnte tal como se vio en un reportaje televisivo.

En su reemplazo, el directorio designó a Eduardo Miguel Guembes León como gerente general a efectos de garantizar la continuidad en la gestión de los negocios.

Eduardo Miguel Guembes asume el cargo de gerente general.

Asimismo, el directorio de APC remarcó su rechazo e indignación frente a la inaceptable conducta de Acuña Forno en contra de la integridad física de una mujer.

“Lo difundido en el reportaje aludido es un hecho totalmente incompatible con los principios, valores y políticas empresariales de APC Corporación S.A. Vulnera, además, lo regulado en su Reglamento Interno de Trabajo, su Política de Prevención de la Violencia y Promoción de la Equidad y su Código de Ética y Conducta”, sostuvo la empresa.