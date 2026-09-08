El precio del dólar en Perú inició la jornada en S/3,3570, por debajo del cierre previo de S/3,3600, mientras el índice global del dólar (DXY) se mantenía prácticamente estable, con un retroceso de 0,03%. La sesión se desarrolla en un escenario internacional mixto, marcado por el avance del petróleo y el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

“El petróleo vuelve a acercarse a los US$100 por barril, con el Brent por encima de US$99 y el WTI alrededor de US$93, tras nuevos ataques de los hutíes contra infraestructura energética en Arabia Saudita. Este escenario vuelve a generar preocupación por mayores presiones inflacionarias y llevó al rendimiento del Treasury a 10 años a superar temporalmente el 4,8%, brindando cierto soporte al dólar”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En paralelo, el yen avanzó 0,22% y alcanzó su nivel más fuerte desde febrero, ante mayores expectativas de una subida de tasas del Banco de Japón, respaldadas por datos salariales superiores a lo esperado. El cobre, por su parte, alcanzó nuevos máximos ante la posibilidad de nuevos aranceles de Estados Unidos a las importaciones de cobre refinado, en un escenario de mayores tensiones comerciales con Canadá.

En el mercado local, la atención estará puesta en los vencimientos del Banco Central de Reserva (BCR) por S/200.5 millones en Swaps Cambiarios de Venta y S/4.299.9 millones en depósitos, así como en sus posibles renovaciones y el impacto sobre la liquidez de la jornada. Los participantes también mantienen cautela antes de la reunión de política monetaria del BCRP prevista para este jueves 10 de septiembre, cuando se definirá la tasa de interés de referencia.

“El mercado también estará atento al dato de inflación de agosto en Estados Unidos que se publicará el viernes, para el cual se espera una tasa anual de 3,4%. Una lectura por encima de las expectativas podría reforzar la posibilidad de una Fed más restrictiva y favorecer al dólar en el corto plazo. A nivel local, la decisión del BCRP será otra de las principales referencias para el comportamiento del tipo de cambio esta semana”, agregó Huayta.