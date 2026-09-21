El dólar abre la jornada del 21 de septiembre con una caída de 0,18%. (Foto: GEC)
El dólar abre la jornada del 21 de septiembre con una caída de 0,18%. (Foto: GEC)
/ Franchesca Chacón
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió la jornada en S/3,355, por debajo del cierre previo de S/3,361, lo que representa una caída de 0,18% y una apreciación de 60 pips para el sol.

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