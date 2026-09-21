El precio del dólar abrió la jornada en S/3,355, por debajo del cierre previo de S/3,361, lo que representa una caída de 0,18% y una apreciación de 60 pips para el sol.

El movimiento estuvo acompañado por una mayor oferta de dólares de corporativos e instituciones ante el calendario impositivo y operativo de cierre de mes, mientras el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se mantenía estable alrededor de los 100.25 puntos.

“El mercado inicia la semana con expectativas puestas en la agenda comercial entre Estados Unidos y China. La visita del presidente Xi Jinping a Washington, prevista entre el 23 y 25 de septiembre, y las reuniones con Donald Trump mantienen la atención sobre una posible extensión de la tregua arancelaria vigente”, explicó Iván Esquivel, analista de Cumplimiento de Kambista.

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En las materias primas, el Brent retrocedía hacia un rango de US$101,70 a US$102,00 por barril, mientras el cobre se mantenía entre US$6,65 y US$6,75 por libra, respaldado por la demanda física en China y restricciones de oferta globales. En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicaba cerca de 4,98%.

En el mercado local, la mayor oferta de dólares para atender obligaciones tributarias y operativas de cierre de mes favorecía al sol. “Con la tasa de referencia del BCR en 4,25%, se mantiene un diferencial de rendimientos en moneda local que limita las presiones especulativas sobre el tipo de cambio”, agregó Esquivel.