El precio del dólar en Perú inició la jornada en S/3,3690, por debajo del cierre previo de S/3,3720, en una sesión marcada por los nuevos datos de inflación de Estados Unidos, el comportamiento del petróleo y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed). Por otro lado, el índice global del dólar (DXY) se mantenía alrededor de los 99,05 – 99,10 puntos, cerca de máximos semanales.

“La inflación de Estados Unidos aumentó 0,4% mensual y 3,4% interanual en agosto. Si bien el dólar se fortaleció inicialmente tras conocerse el dato, posteriormente tuvo dificultades para mantener sus ganancias debido a que las cifras anuales no mostraron una nueva aceleración de las presiones inflacionarias. El mercado asigna alrededor de 80% de probabilidad a una subida de 25 puntos básicos de la Fed en septiembre”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En tanto, el rendimiento del Treasury a 10 años se mantiene cerca del 5%.

El petróleo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para el mercado cambiario. El Brent se ubica alrededor de US$104–105 por barril y mantiene una ganancia semanal cercana al 8%, en medio de las tensiones en Medio Oriente y las disrupciones alrededor del Estrecho de Ormuz. En los metales, el oro rebotó hasta cerca de US$4,380 por onza y la plata se ubicó alrededor de US$63,8, mientras el cobre registró una corrección ante la incertidumbre por posibles aranceles de Estados Unidos al cobre refinado.

En el mercado local, Huayta señaló que el Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su tasa de referencia en 4,25% por duodécima reunión consecutiva, en un contexto de repunte de las expectativas de inflación a 12 meses a 3,1% y riesgos asociados al fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas. La decisión mantiene el diferencial de tasas y brinda soporte al sol en el corto plazo.

“El escenario internacional presenta una combinación mixta, aunque con un sesgo de presión al alza para el USD/PEN por los elevados rendimientos de los Treasuries, el precio del petróleo y la aversión al riesgo. Sin embargo, el avance del dólar podría ser moderado por el desempeño del sol tras la decisión de tasas y por los flujos corporativos locales y offshore”, agregó Huayta.