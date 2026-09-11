El dólar inició la jornada por debajo del cierre previo de S/3,3720. Foto: GEC.
El dólar inició la jornada por debajo del cierre previo de S/3,3720. Foto: GEC.
/ Franchesca Chacón
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú inició la jornada en S/3,3690, por debajo del cierre previo de S/3,3720, en una sesión marcada por los nuevos datos de inflación de Estados Unidos, el comportamiento del petróleo y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed). Por otro lado, el índice global del dólar (DXY) se mantenía alrededor de los 99,05 – 99,10 puntos, cerca de máximos semanales.

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