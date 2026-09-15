El dólar abre a la baja para este martes 15 de septiembre. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
El dólar abre a la baja para este martes 15 de septiembre. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú inició la jornada en S/3,3750, retrocediendo frente al cierre previo de S/3,3810, en una sesión marcada por la cautela a un día de la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.