El precio del dólar en Perú inició la jornada en S/3,3750, retrocediendo frente al cierre previo de S/3,3810, en una sesión marcada por la cautela a un día de la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed).

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El mercado asigna cerca de 90% de probabilidad a un incremento de 25 puntos básicos en las tasas de Estados Unidos, mientras el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos y las presiones inflacionarias derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán mantienen un escenario desafiante para los activos de riesgo.

“El petróleo continúa siendo el principal foco de riesgo. El Brent se mantiene por encima de los US$105 por barril y el WTI supera los US$101, luego de que Arabia Saudita cerrará un importante oleoducto que evita el Estrecho de Ormuz. Este shock energético mantiene elevada la preocupación por la inflación global y podría reforzar una postura más restrictiva de los bancos centrales”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los metales, la jornada muestra un intento de estabilización. El oro detuvo su corrección y opera prácticamente sin cambios cerca de los US$4,295 por onza, mientras la plata avanzó 0,98% y el cobre 0,55%. Este último continúa condicionado por el alivio momentáneo de las preocupaciones sobre posibles aranceles estadounidenses y el reciente incremento de los inventarios globales.

En el mercado local, el contexto externo mantiene una ligera presión al alza sobre el USD/PEN, principalmente por la fortaleza global del dólar. “Sin embargo, la evolución del sol dependerá de los flujos locales, la renovación de instrumentos derivados y la intervención del BCR. La decisión de la Fed y el tono de su comunicado serán claves para definir el próximo movimiento del mercado”, agregó Huayta.