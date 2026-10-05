El precio del dólar abrió este lunes 5 de octubre en S/3,416, por debajo de los S/3,436 del cierre anterior, lo que representó una apreciación inicial del sol de 0,54%. El movimiento se produjo pese al avance del dólar a nivel internacional, con el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) subiendo 0,34%, mientras los mercados continúan ajustando sus expectativas sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal (Fed).

“Luego del último reporte de empleo de Estados Unidos, el mercado ha reducido significativamente la probabilidad de una subida de tasas de la Fed en octubre. Sin embargo, los rendimientos de largo plazo permanecen elevados, con el Treasury a 10 años alrededor de 5,29% y el de 30 años cerca de 5,65%”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Esta semana, la atención también estará puesta en la publicación de las minutas del FOMC, prevista para el miércoles.

En paralelo, el petróleo continúa entre los factores relevantes para las expectativas de inflación, con el Brent por encima de US$100 por barril, mientras el mercado sigue la evolución de las negociaciones vinculadas al conflicto en Medio Oriente y la oferta global de crudo. Entre los metales, la plata avanzó 1,32% y el cobre 0,18%, mientras el oro se mantuvo prácticamente estable, con una variación de -0,01%.

En el mercado local, el USD/PEN abrió en S/3,416 y posteriormente avanzó hasta S/3,418 en las primeras negociaciones. En la región, el comportamiento de las monedas fue mixto, con avances del real brasileño de 4,81%, del peso chileno de 1,79% y del peso mexicano de 0,29%.

La jornada local también se desarrolla después de las elecciones regionales y municipales del domingo, cuyos resultados podrían ser relevantes para la percepción de gobernabilidad, inversión regional y ejecución de proyectos.

“Esta semana también será relevante la decisión de política monetaria del BCRP, prevista para el jueves, por su impacto en el diferencial de tasas del sol frente al dólar y otras monedas de la región”, agregó Huayta. En el ámbito local, el mercado también mantiene entre sus factores de seguimiento al Fenómeno El Niño Costero, luego de que el ENFEN mantuviera el estado de alerta y señalara la posibilidad de que el evento continúe hasta mediados del otoño de 2027.