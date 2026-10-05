Esta alza representó una apreciación inicial del sol de 0,54%. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Esta alza representó una apreciación inicial del sol de 0,54%. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este lunes 5 de octubre en S/3,416, por debajo de los S/3,436 del cierre anterior, lo que representó una apreciación inicial del sol de 0,54%. El movimiento se produjo pese al avance del dólar a nivel internacional, con el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) subiendo 0,34%, mientras los mercados continúan ajustando sus expectativas sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal (Fed).

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