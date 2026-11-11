De cara a las próximas sesiones, el análisis de Kambista señala que la atención estará centrada en la decisión de política monetaria del BCR, prevista para el jueves 12 de noviembre. (Foto: Vidal Jordan / EC)
De cara a las próximas sesiones, el análisis de Kambista señala que la atención estará centrada en la decisión de política monetaria del BCR, prevista para el jueves 12 de noviembre. (Foto: Vidal Jordan / EC)
/ VIDAL JORDAN JOSE
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este miércoles en S/3,410 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,413 del cierre anterior, con una caída de 0,09%. La apreciación inicial del sol se produjo pese al fortalecimiento del dólar a nivel internacional, en una sesión marcada por el avance de los metales y las expectativas sobre la próxima decisión de tasas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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