El precio del dólar inició la jornada de este miércoles en S/3,410 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,413 del cierre anterior, con una caída de 0,09%. La apreciación inicial del sol se produjo pese al fortalecimiento del dólar a nivel internacional, en una sesión marcada por el avance de los metales y las expectativas sobre la próxima decisión de tasas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,46%, hasta los 102.684 puntos, ante las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Los recientes datos de inflación y las declaraciones de autoridades de la Reserva Federal han elevado la cautela de los inversionistas, que ahora evalúan la posibilidad de nuevos incrementos de tasas de interés”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, la plata avanzó 2.09% y el cobre subió 0,22%, mientras el oro registró una ligera ganancia. Por su parte, el petróleo Brent aumentó 1,4%, hasta US$87,45 por barril. En Wall Street, el S&P 500 retrocedió 0,38%, el Nasdaq cayó 0,60% y el Dow Jones perdió 0.30%. En América Latina, el peso chileno y el real brasileño se apreciaron 0,15% y 0,35%, respectivamente, mientras el peso mexicano retrocedió 0.35%.

En el ámbito local, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una emisión de bonos soberanos en dólares por US$4.500 millones, distribuida en dos tramos con vencimientos a 12 y 30 años, y cupones de 6,06% y 6,45%, respectivamente.

Esta operación representa una señal sobre la capacidad del país para acceder al financiamiento internacional. Asimismo, durante la jornada están previstos vencimientos de depósitos del BCR por S/4.000 millones, operaciones que podrían influir en las condiciones de liquidez del sistema financiero.

De cara a las próximas sesiones, el análisis de Kambista señala que la atención estará centrada en la decisión de política monetaria del BCR, prevista para el jueves 12 de noviembre, con una tasa de referencia actualmente situada en 4,25%. Las señales que brinde la autoridad monetaria frente al repunte de la inflación, junto con la evolución del dólar internacional y los precios del cobre, serán determinantes para el comportamiento del tipo de cambio frente al sol.