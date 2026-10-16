El precio del dólar inició la jornada de este viernes 16 de octubre en S/3,422, ligeramente por debajo de los S/3,423 del cierre anterior, con un retroceso de 0,03%. La apertura estuvo marcada por el debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel internacional y el inicio del periodo de pagos tributarios de las empresas peruanas, factores que podrían favorecer al sol durante la sesión.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocede 0,28% y se encamina a registrar su primera pérdida semanal en cuatro semanas. Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense muestran un ligero repunte, con la tasa a diez años en 5.096% y la de treinta años en 5,432%, lo que podría limitar una mayor caída del dólar”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI retrocedió 1,66%, hasta US$96,34 por barril, mientras los metales registraron un comportamiento mixto. El oro avanzó 0.31% y la plata un 0,45%, mientras el cobre cayó 0,89%. En América Latina, el real brasileño ganó 0,36%, mientras el peso colombiano retrocedió 0,42%.

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En el mercado local, este viernes comenzó el pago de obligaciones tributarias de las empresas, proceso que se extenderá hasta el 23 de octubre. Estos flujos podrían incrementar la oferta de dólares y favorecer una mayor apreciación del sol. En el ámbito político, los últimos sondeos citados por Bloomberg mostraron una caída de 14.5 puntos porcentuales en la aprobación de Keiko Fujimori, hasta 28,3%, aunque por el momento no se registra un impacto directo sobre las tasas locales ni sobre la demanda especulativa de divisas.

“Tras romper niveles de soporte cercanos, el tipo de cambio podría dirigirse hacia la zona de S/3,390 a S/3,400 si continúa la tendencia bajista. No obstante, la dirección del dólar durante la jornada dependerá del comportamiento de los flujos locales, la evolución de los metales y la debilidad de la divisa estadounidense”, señaló Huayta.