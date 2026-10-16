Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: AFP)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este viernes 16 de octubre en S/3,422, ligeramente por debajo de los S/3,423 del cierre anterior, con un retroceso de 0,03%. La apertura estuvo marcada por el debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel internacional y el inicio del periodo de pagos tributarios de las empresas peruanas, factores que podrían favorecer al sol durante la sesión.

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