El precio del dólar inició la jornada de este jueves en S/3,430 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,433 del cierre anterior, con un retroceso de 0,09%. La moneda estadounidense registró una ligera corrección internacional tras siete sesiones consecutivas al alza. Sin embargo, la caída acumulada del cobre y las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés en Estados Unidos podrían limitar una mayor recuperación del sol.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,08%, hasta los 103.736 puntos, debido a una toma de ganancias en los mercados internacionales. No obstante, las últimas minutas de la Reserva Federal mantiene las expectativas de una política monetaria restrictiva, mientras que la debilidad del cobre continúa generando presión sobre el sol peruano”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el cobre retrocedió 0,17%, luego de caer 3,4% en la jornada anterior y alcanzar mínimos de siete meses, en medio de las preocupaciones sobre la demanda china.

Por su parte, el oro disminuyó 0,24%, hasta US$3,716.22 por onza, mientras la plata avanzó 0.31%. En contraste, el petróleo WTI subió 1,18%, hasta US$82,87 por barril, y el Brent aumentó 1,19%, hasta US$94,07, impulsados por nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz.

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En el ámbito local, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el abastecimiento de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) por ocho meses, ante posibles interrupciones logísticas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Esta situación, sumada al incremento de los precios internacionales del petróleo, representa un riesgo para los costos de transporte y los precios de algunos productos. Asimismo, durante la jornada se registran vencimientos de certificados de depósito del Banco Central de Reserva (BCR) por S/1.974.4 millones y de swaps cambiarios de compra por S/299.9 millones.

De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que el comportamiento del dólar dependerá de la evolución de los precios del cobre, las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal y la demanda corporativa de divisas. Además, las operaciones del BCR para administrar la liquidez en soles y las tensiones geopolíticas que afectan al mercado energético serán factores relevantes para determinar la trayectoria del tipo de cambio.