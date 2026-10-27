Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este martes en S/3,438 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,443 del cierre anterior, con una caída inicial de 0,15%. Sin embargo, durante las primeras operaciones, la mayor demanda de dólares impulsó la cotización hasta S/3,447, revirtiendo la apreciación inicial del sol, según el reporte de apertura de Kambista. El movimiento se produjo mientras los inversionistas esperan la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), prevista para este miércoles 28 de octubre.

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