El precio del dólar inició la jornada de este martes en S/3,438 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,443 del cierre anterior, con una caída inicial de 0,15%. Sin embargo, durante las primeras operaciones, la mayor demanda de dólares impulsó la cotización hasta S/3,447, revirtiendo la apreciación inicial del sol, según el reporte de apertura de Kambista. El movimiento se produjo mientras los inversionistas esperan la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), prevista para este miércoles 28 de octubre.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,19%, hasta los 102.227 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se ubicaron en 5,000% y 5,312%, respectivamente. Los futuros asignan una probabilidad cercana al 90% de que la Fed mantenga las tasas entre 3,75% y 4,00%, aunque el mercado contempla un posible incremento en diciembre”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

De acuerdo con el análisis de Kambista, en los mercados internacionales el petróleo WTI retrocedió 0,47%, hasta US$101,28 por barril, aunque se mantiene en niveles elevados por las tensiones geopolíticas en el golfo Pérsico. Por su parte, el cobre avanzó 0,90% y el oro subió 0,31%, mientras la plata cayó 0,24%. En América Latina, el peso chileno ganó 0,10%, mientras el colombiano perdió 0,28% y el mexicano retrocedió 0,52%.

En cuanto al panorama local, Huayta, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsa un paquete de medidas por aproximadamente S/18.000 millones para afrontar los riesgos asociados al Fenómeno El Niño, el encarecimiento de la energía y los mayores costos de financiamiento. La propuesta contempla apoyo a familias vulnerables, mantenimiento de infraestructura y medidas de liquidez, además de un crédito suplementario superior a S/8.200 millones que requiere aprobación legislativa.

Asimismo, el análisis recoge cifras preliminares del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), según las cuales el déficit fiscal acumulado de los últimos 12 meses se ubicó en 0.9% del PBI en septiembre. El Consejo Fiscal, por su parte, ha advertido sobre la necesidad de preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas ante posibles cambios en las reglas fiscales. Respecto al mercado cambiario, Huayta indicó que la evolución del dólar dependerá de los flujos locales de oferta y demanda, así como de las expectativas sobre la próxima decisión de la Fed.