Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este lunes 12 de octubre cerca de S/3,439, por debajo de los S/3,446 del cierre anterior, en una jornada marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional.

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