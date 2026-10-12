El precio del dólar abrió este lunes 12 de octubre cerca de S/3,439, por debajo de los S/3,446 del cierre anterior, en una jornada marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional.

El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,19%, hasta situarse alrededor de los 102.4 puntos, cerca de sus máximos de 18 meses, mientras los mercados mantienen la atención en las tensiones geopolíticas y los próximos datos de inflación de Estados Unidos.

“Los mercados mantienen cautela ante las tensiones en Medio Oriente y la publicación de los datos de inflación estadounidense previstos para esta semana”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicó en 5,242%, mientras el de 30 años retrocedió a 5,600%, en una jornada marcada por el feriado de Columbus Day en Estados Unidos.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent permaneció por encima de US$100 por barril, en medio de los riesgos sobre el suministro energético. Por su parte, los metales registraron retrocesos ante la fortaleza del dólar: el oro cayó 0,52%, la plata 0,37% y el cobre 0,43%, reduciendo parcialmente el soporte externo para las monedas vinculadas a materias primas.

En el mercado local, la atención estará puesta en el inicio de los vencimientos tributarios este viernes 16 de octubre, correspondientes al periodo de septiembre, según el cronograma de la Sunat. Los pagos continuarán hasta el 26 de octubre y podrían incrementar la oferta de dólares de empresas que necesiten convertir sus saldos. A ello se suma el riesgo del Fenómeno El Niño Costero, que podría afectar la producción, la infraestructura y los precios de los alimentos.

“Esta semana será importante seguir los datos de inflación de Estados Unidos, que podrían influir en las expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de la Reserva Federal”, agregó Huayta. En Perú, también se conocerán las cifras de balanza comercial de agosto, el crecimiento del PBI y la tasa de desempleo, mientras que en Estados Unidos se publicarán los indicadores de precios al productor y ventas minoristas.