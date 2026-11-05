Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jesús Saucedo / EC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jesús Saucedo / EC)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada cambiaria en S/3,444 ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,4460, en un contexto de recuperación moderada de la moneda estadounidense a nivel internacional y avances en los precios de los metales. Los mercados continúan atentos a los resultados electorales en Estados Unidos, las tensiones en Medio Oriente y las próximas decisiones de política monetaria.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?