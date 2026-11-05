El precio del dólar inició la jornada cambiaria en S/3,444 ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,4460, en un contexto de recuperación moderada de la moneda estadounidense a nivel internacional y avances en los precios de los metales. Los mercados continúan atentos a los resultados electorales en Estados Unidos, las tensiones en Medio Oriente y las próximas decisiones de política monetaria.

Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, explicó que el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide su desempeño frente a una cesta de principales divisas, registra un avance de 0,12 % hasta los 101,609 puntos, luego de retroceder en la sesión anterior. “El mercado intenta estabilizarse tras los resultados electorales en Estados Unidos, mientras que el comportamiento de los metales continúa siendo un factor favorable para monedas de países exportadores como el Perú”, señaló.

En el mercado de materias primas, el oro avanzó 1,56 % hasta los US$4.124,51, mientras que la plata subió 1,22% y el cobre ganó 0,47%, ubicándose en US$6,5171. Por su parte, el petróleo Brent se recuperó 1,54% hasta los US$100 por barril. En Wall Street, los principales índices registraron ganancias tras la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense, con avances de 3,03% en el Dow Jones, 1,58% en el S&P 500 y 1,44% en el Nasdaq.

En el ámbito local, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó la solidez de la demanda interna, respaldada por un crecimiento de 10,6% en la inversión privada y de 6,5% en el empleo. Sin embargo, persisten riesgos asociados al fenómeno El Niño Costero, cuya magnitud extraordinaria, según las proyecciones del ENFEN recogidas en el reporte, podría mantenerse hasta febrero de 2027, con posibles impactos en la agricultura, pesca, infraestructura y precios de alimentos.

Finalmente, la atención del mercado se concentra en las próximas decisiones de tasas de interés del BCRP, luego de que la inflación interanual de Lima Metropolitana alcanzará el 5,25% en octubre. A nivel internacional, los inversionistas también seguirán los próximos datos de empleo e inflación de Estados Unidos, que podrían influir en las decisiones de la Reserva Federal y en la evolución del tipo de cambio durante las siguientes sesiones.