Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: EC.
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/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este viernes en S/3,440 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,445 del cierre anterior, con una caída de 0,15%. La apertura reflejó una apreciación inicial del sol, pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, luego de conocerse cifras de empleo superiores a las expectativas del mercado.

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