El precio del dólar inició la jornada de este viernes en S/3,440 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,445 del cierre anterior, con una caída de 0,15%. La apertura reflejó una apreciación inicial del sol, pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, luego de conocerse cifras de empleo superiores a las expectativas del mercado.

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“La economía estadounidense generó 165,000 puestos de trabajo en octubre, muy por encima de los 65,000 previstos, mientras que la tasa de desempleo descendió de 4,2% a 4,1%. Estos resultados muestran una mayor fortaleza del mercado laboral y podrían reducir el margen de la Reserva Federal para flexibilizar su política monetaria, favoreciendo al dólar frente a las monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el mercado internacional, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,59%, mientras los salarios promedio por hora aumentaron 0,4% mensual y 3,1% interanual. A ello se sumó una jornada negativa en Wall Street, donde el S&P 500 cayó 4,4%, el Nasdaq retrocedió 5,5% y el Dow Jones perdió 3,4%, ante las preocupaciones sobre las inversiones en inteligencia artificial y una mayor supervisión regulatoria del sector tecnológico.

En el ámbito local, la atención continúa centrada en la inflación de Lima Metropolitana, que alcanzó 5,25% interanual en octubre. Este resultado genera expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), ante la posibilidad de mantener una postura restrictiva para contener las presiones sobre los precios. Asimismo, durante la jornada se registran vencimientos de depósitos del BCRP por S/1,615 millones y depósitos del Tesoro Público por S/600 millones.

De cara al desarrollo de la sesión, el análisis de Kambista señala que la fortaleza del dólar internacional podría limitar la apreciación inicial del sol. Además, se registran vencimientos de swaps cambiarios de compra por S/200 millones, por lo que las operaciones del BCR y la evolución de los flujos de oferta y demanda de divisas serán factores relevantes para determinar el comportamiento del tipo de cambio durante la jornada.