Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este viernes 2 de octubre en S/3,440, por debajo de los S/3,453 registrados al cierre de ayer, cuando alcanzó su nivel más alto desde junio. La corrección se produjo después de conocerse que Estados Unidos creó apenas 29 mil empleos en septiembre, frente a los 90 mil esperados, lo que llevó al dólar a retroceder frente a sus principales pares.

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